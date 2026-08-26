'Largados e Pelados Brasil' estreia quarta temporada em outubro - Divulgação

'Largados e Pelados Brasil' estreia quarta temporada em outubroDivulgação

Publicado 26/08/2026 16:26

Rio - A quarta temporada de Largados e Pelados Brasil já tem data para chegar às telas. O reality estreia em 18 de outubro, às 20h45, no Discovery e na HBO Max, com dois episódios exibidos na mesma noite. A partir do domingo seguinte, a programação passa a ter um capítulo por semana.

Nesta edição, dez brasileiros serão divididos em cinco duplas mistas para enfrentar 21 dias de sobrevivência na chamada Savana Negra, na África do Sul. O cenário é marcado por uma seca histórica e pela presença de animais considerados perigosos, como a mamba-negra.



Ao longo dos sete episódios, os participantes terão de lidar com a falta de água, a busca por comida e os riscos da vida selvagem. Além da resistência física, estratégia, adaptação e convivência serão fundamentais para completar o desafio.



O YouTube do Discovery também disponibilizará o primeiro episódio em 18 de outubro.