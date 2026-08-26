Nuri é eliminado do 'MasterChef' - Reprodução de vídeo / Band

Nuri é eliminado do 'MasterChef' Reprodução de vídeo / Band

Publicado 26/08/2026 10:19

Rio - Nuri Eftekhari comunicou a morte do pai, que estava em estado terminal, durante o "MasterChef Brasil", da Band, no episódio exibido nesta terça-feira (25). O participante do reality culinário abordou o assunto depois que o jurado Erick Jacquin apontou o 'baixo astral' dele depois da preparação de um prato harmonizado com um vinho branco.

"Nuri, por que você está com baixo astral? Baixa energia?", quis saber Jacquin. "Estou em pé e cozinhando aqui sempre muito feliz, muito alegre por estar dentro de uma cozinha, mas é muito difícil para mim porque meu pai, que eu falei que estava internado algumas semanas atrás, faleceu. Eu continuo em pé, mas sempre é muito difícil", afirmou Nuri.

O chef expressou seus sentimentos ao participante. Jurado convidado do programa, o comediante Paul Cabannes se emocionou com o relato de Nuri e lhe deu um abraço. Outros competidores do reality culinário foram às lágrimas neste momento.

Em meio ao luto, Nuri levou a pior na prova e foi eliminado da atração. "Estou muito triste em te mandar embora, muito triste em me despedir. Eu sei que você está em uma fase difícil, mas é preciso ser justo na vida", declarou Jacquin. "Eu concordo", comentou o cozinheiro, que ganhou um broche de flor do jurado. "Símbolo da felicidade."

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