Nuri é eliminado do 'MasterChef' Reprodução de vídeo / Band
Participante do 'MasterChef' emociona ao revelar morte do pai
Em meio ao luto, Nuri foi eliminado do reality culinário depois de levar a pior em uma prova de harmonização de vinhos
Participante do 'MasterChef' emociona ao revelar morte do pai
Em meio ao luto, Nuri foi eliminado do reality culinário depois de levar a pior em uma prova de harmonização de vinhos
Anitta revela que recusou papéis como atriz e explica motivo
No 'Conversa com Bial', cantora revelou os bastidores de seu primeiro filme como protagonista e falou sobre a experiência
Klebber Toledo recorda início da relação com Camila Queiroz
Ator comentou aproximação com a artista nos bastidores da novela e nascimento da filha do casal
Elenco de 'Lá na Minha Terra' se reúne antes do início das gravações
Nova trama das 18h da TV Globo terá Dira Paes, Daniel de Oliveira, Camila Morgado e Mateus Solano entre protagonistas
Thais Carla estreia série 'Além do Peso' no 'Hoje em Dia
Programa contará histórias de transformação ao mostrar diferentes caminhos para o emagrecimento e terá participação de Ana Hickmann.
Apresentadora da Globo segura o choro ao noticiar morte de irmãos
Com a voz embargada, Sabina Simonato disse que conhecia um dos familiares das vítimas, que morreram em um trágico acidente de carro