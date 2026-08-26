Anitta durante o 'Conversa com Bial' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Anitta durante o 'Conversa com Bial'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 26/08/2026 07:01

Rio - Anitta falou sobre a experiência de ser a protagonista de uma produção do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo, que ainda não teve o título definido, durante o "Conversa com Bial" nesta terça-feira (25). A cantora ainda comentou os planos de seguir na carreira de atriz.

"Estava recebendo muitos convites para atuar, de coisas muito sérias, muito grandes, de muita responsabilidade. E eu falei: 'Não sei. Será que eu sirvo pra isso?'. A Globo já me chamava há um tempo para atuar e eu falei: 'Ok, vamos lá'. Embarquei", relembrou.

"Eu só sabia que eu queria fazer um filme para os jovens, que passasse uma ideia de que está tudo bem ter uma vida comum... Hoje na dramaturgia, nos filmes, nas séries, tem ganhado muita notoriedade - e está tudo bem, não estou criticando - histórias de crimes, assassinatos, drogas... Entendo que existem essas histórias, mas acho que a gente também precisa ter histórias comuns", explicou.

No filme, ela dará vida a Nina, uma jovem que sai do Rio de Janeiro rumo a uma pequena cidade do Sul, depois da morte da avó, para buscar um recomeço. A personagem, então, conhece Pedro (Kelner Macedo), e muda sua visão sobre amor, amizade e futuro.

Questionada sobre como acha a atuação dela nesse filme e se está pronta para viver Carmem Miranda, Anitta deu detalhes sobre a experiência. "Vivencie a rotina de um ator. Cheguei lá falando: 'Super de boa. Se quebrar uma luz aqui, não tenho nada a ver com isso, se o roteiro for ruim, não tenho nada a ver com isso... Maravilhoso, chego, decoro meu texto... é muito fácil a vida do ator'".

"Mas como tudo nessa vida, Deus pega minha língua e usa de chicotinho para me arrepiar. Tudo o que eu falei, eu pago em vida. E eu paguei ali mesmo. Semanas depois, eu já estava pagando, porque é desesperador. Já vi que não sirvo. Já recusei todos os convites que tinha. Não vou fazer. Agradeço a todos que me convidaram, mas as horas de espera são enlouquecedoras... Um set que eu não estou cuidando de nada? Não estou acostumada."

KKKKKKKK MORRENDOOO! o relato da Anitta vivendo como atriz me pegou muito #ConversaComBial #TVGlobo pic.twitter.com/ZmJQO0ZxTU — TV Globo (@tvglobo) August 26, 2026



