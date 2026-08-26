Lázaro Ramos apresentará o Show da Esperança na TV Globo Reprodução/Instagram
Lázaro Ramos será o apresentador do Show da Esperança
Espetáculo vai ao ar no dia 12 de outubro e contará com a participação da Orquestra Sinfônica Brasileira
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