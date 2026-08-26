Lázaro Ramos apresentará o Show da Esperança na TV Globo - Reprodução/Instagram

Lázaro Ramos apresentará o Show da Esperança na TV Globo Reprodução/Instagram

Publicado 26/08/2026 16:57

Rio - Lázaro Ramos será o apresentador do "Show da Esperança", espetáculo que encerra a "Maratona da Esperança", da TV Globo, no dia 12 de outubro. Conduzida pela Orquestra Sinfônica Brasileira, a apresentação será construída a partir de uma fábula sinfônica e terá no repertório canções que marcaram gerações.

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Com números musicais e atos cênicos inspirados no universo da literatura infantil, o show transformará uma biblioteca mágica em palco para a solidariedade, celebrando a imaginação, a memória afetiva e a força das histórias na formação das crianças.

Além de mestre de cerimônias, Lázaro Ramos será um guardião de histórias com acesso aos contos infantis do mundo inteiro, conduzindo o público por uma grande jornada musical. A partir dos livros, ele costura uma homenagem à infância e a busca pela proteção das crianças, conceito desta edição do Criança Esperança.

Neste ano, a programação comemorativa do Criança Esperança começa no dia 10 de outubro na TV Globo, com a Maratona da Esperança e uma edição especial e única da TV Globinho, e termina com o show no dia 12.