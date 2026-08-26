Lucas Selfie anunciou saída da Record - Reprodução/Instagram

Lucas Selfie anunciou saída da Record Reprodução/Instagram

Publicado 26/08/2026 15:17

Rio - Lucas Selfie anunciou nesta quarta-feira (26) a saída da Record após cinco anos. O influenciador integrou o elenco dos programas "A Fazenda 12" e "Ilha Record", e comandava as lives com eliminados dos realities da emissora. Com isso, ele deixa a equipe da nova temporada da atração rural, que estreia em setembro

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"Fiz 32 anos esse ano e me dei conta que metade da minha vida estou trabalhando na área que escolhi para mim, que é o audiovisual. Para quem acompanha aqui há muito tempo, sabe como comecei, como estagiário, e sempre goste de criar, dar ideia e produzir. Em algum momento me descobri na frente das câmeras e achei isso muito legal", iniciou.

O influenciador relembrou a participação na competição rural. "Dentre vários lugares que eu já fiz parte, teve uma experiência muito louca que eu não me arrependo que foi ter topado ir para 'A Fazenda'. Foi uma das melhores experiências que eu vivi. E lá dentro eu comecei a tomar um monte de atitude pensando em prolongar minha estadia naquele lugar. E deu certo!".

"Eu comecei a me empenhar em ser um produtor daquilo e de alguma forma trabalhar um pouco para o programa. Já no próximo ano fui convidado a fazer a 'Cabine de Descompressão' e a 'Live do Eliminado'", acrescentou.

Lucas Selfie falou sobre a gratidão pela trajetória construída na Record. "Eu fiz o melhor que pude nesses cinco anos e nove realities […] Chego nesse ano de 2026 com uma sensação muito boa de dever cumprido, gratidão, e acredito que meu ciclo se encerra por aqui, depois desses cinco anos e nove realities, entre 'A Fazenda' e 'Power Couple'. Obrigado por sempre estarem aqui", concluiu.