Lucas Selfie anunciou saída da Record Reprodução/Instagram
Lucas Selfie comunica saída da Record após cinco anos
Influenciador estava na emissora desde que fez parte do elenco do reality 'A Fazenda 12'
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