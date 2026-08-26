Rafa Justus fez uma declaração para a irmã, Fabiana Justus - Reprodução/Instagram

Rafa Justus fez uma declaração para a irmã, Fabiana Justus Reprodução/Instagram

Publicado 26/08/2026 21:02

Rio - Rafaella Justus publicou uma declaração para Fabiana Justus após a renovação de votos da irmã com Bruno D'Ancona. Nesta quarta-feira (26), a filha de Ticiane Pinheiro publicou registros da cerimônia realizada em Itacaré, no litoral sul da Bahia, no fim de semana.

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"E eles disseram 'sim' novamente, 15 anos depois... Ver a minha irmã tão feliz, celebrando a vida e o amor, me emocionou muito. E ver vocês escolhendo um ao outro mais uma vez, depois de tudo o que já construíram, viveram e atravessaram juntos, fez meu coração transbordar", disse ela.

A adolescente descreveu o sentimento de fazer parte da comemoração do casal. "É muito especial poder acompanhar de tão perto um amor com tanta história, parceria e cumplicidade. Que privilégio estar ali e viver tudo isso com vocês. Amo muito vocês dois. Ainda sem palavras pra tudo o que foi esse finde... mas talvez algumas coisas a gente não precise explicar. Só sentir", concluiu.