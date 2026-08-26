Giulia Be mostra detalhes do vestido para casamento com Conor Kennedy - Reprodução Instagram

Giulia Be mostra detalhes do vestido para casamento com Conor KennedyReprodução Instagram

Publicado 26/08/2026 18:56

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Em um dos vídeos, Giulia aparece dentro de um carro e escreveu: "Última parada na minha jornada dos vestidos de casamento". Pouco depois, ela mostrou o que chamou de "tiny tiny spoiler" do look: um close de tecidos com bordados feitos à mão e aplicações prateadas sobre tule.A cantora também registrou detalhes do ateliê, que conta com decoração sofisticada e uma coleção de vestidos brancos expostos. O modelo completo, no entanto, ainda não foi revelado.A cerimônia religiosa está marcada para 10 de outubro, no Rio de Janeiro, e deve reunir cerca de 600 convidados na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé.Entretanto,Giulia e Conor já são casados no civil. Os dois oficializaram a união em março deste ano, em uma cerimônia reservada realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, com a presença de familiares.O casal está junto desde 2022 e anunciou o noivado em agosto de 2024. Conor é filho de Robert Kennedy Jr., secretário de Saúde dos Estados Unidos, e sobrinho-neto do ex-presidente americano John F. Kennedy.