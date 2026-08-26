Erika Schneider é musa da Mocidade Independente - Divulgação/Victor Ferreira

Erika Schneider é musa da Mocidade Independente Divulgação/Victor Ferreira

Publicado 26/08/2026 20:06

Rio - Erika Schneider , de 35 anos, contou nesta quarta-feira (26) que foi convidada para ser rainha de bateria de uma escola de samba tradicional do Rio neste ano. Na caixinha de perguntas aberta no Instagram, a ex-integrante de "A Fazenda 13", da Record, revelou que não se sente preparada para assumir o posto.

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"Não basta apenas querer. Recebi um convite de uma escola de samba bem tradicional do Rio. Mas não me sinto pronta apesar de tantos anos sendo musa. Precisa de tempo para se dedicar. Acho que é preciso estar preparada de verdade. Não é estar ali só para dar close, não é estar ali por fama. É representar o coração da escola, que é a bateria. É muito importante", explicou.

A musa da Mocidade Independente falou sobre a responsabilidade que envolve assumir esse compromisso. "Carnaval não é só status. É dedicação, respeito e, principalmente, mergulhar no mundo do samba da escola e se familiarizar com a comunidade. Quero fazer tudo no momento certo e estar preparada para viver essa experiência da maneira que ela merece. Meu objetivo é chegar sempre pronta. Claro que tem sempre muitos desafios no meio do caminho, mas quem sabe um dia. Seria um sonho", disse Erika.