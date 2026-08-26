Caio BlatReprodução Instagram
O ator também contou que a dificuldade de manter a atenção apareceu em situações simples do cotidiano. "Às vezes eu mando mensagem de voz para ele [Bento]... Ele diz: 'Pai, mensagem de um minuto? Você acha que eu vou ouvir um minuto?'", relatou, aos risos.
A preocupação aumentou quando Caio percebeu que os dois estavam tendo dificuldade para desenvolver o hábito da leitura. "Eu vi eles com dificuldade para ler. Tanto o meu filho mais velho, o Antônio, e depois o Bento não estavam conseguindo embarcar na leitura", afirmou.
O ator lembrou que a família sempre estimulou os filhos a ler desde pequenos, inclusive com histórias antes de dormir. Ainda assim, segundo ele, o contato constante com conteúdos digitais acabou interferindo no interesse pela atividade.
Caio também citou a inteligência artificial como uma nova preocupação no ambiente escolar. Para ele, a facilidade de obter respostas prontas pode reduzir o estímulo à pesquisa e à construção de ideias. "Você não tem que pesquisar, não tem que associar ideias, construir", refletiu.
Antônio é filho de Caio com a psicóloga Ana Ariel. Bento nasceu do relacionamento do ator com Maria Ribeiro, de quem se separou em 2020.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.