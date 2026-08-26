Caio Blat - Reprodução Instagram

Caio BlatReprodução Instagram

Publicado 26/08/2026 21:09 | Atualizado 26/08/2026 22:35

Rio - Caio Blat , de 46 anos, contou que o uso excessivo de telas pelos filhos, Antônio, de 23, e Bento, de 16, passou a preocupar a família. Durante participação no Sem Censura, da TV Brasil, nesta quarta-feira (26), o ator relatou ter percebido mudanças na capacidade de concentração dos dois.

Segundo Caio, um dos primeiros sinais apareceu quando Bento ainda era pequeno. Ao pegar uma revista pela primeira vez, o menino tentou ampliar uma imagem com os dedos, como faria em uma tela de celular, e ficou frustrado ao perceber que nada acontecia.



O ator também contou que a dificuldade de manter a atenção apareceu em situações simples do cotidiano. "Às vezes eu mando mensagem de voz para ele [Bento]... Ele diz: 'Pai, mensagem de um minuto? Você acha que eu vou ouvir um minuto?'", relatou, aos risos.



A preocupação aumentou quando Caio percebeu que os dois estavam tendo dificuldade para desenvolver o hábito da leitura. "Eu vi eles com dificuldade para ler. Tanto o meu filho mais velho, o Antônio, e depois o Bento não estavam conseguindo embarcar na leitura", afirmou.



O ator lembrou que a família sempre estimulou os filhos a ler desde pequenos, inclusive com histórias antes de dormir. Ainda assim, segundo ele, o contato constante com conteúdos digitais acabou interferindo no interesse pela atividade.



Caio também citou a inteligência artificial como uma nova preocupação no ambiente escolar. Para ele, a facilidade de obter respostas prontas pode reduzir o estímulo à pesquisa e à construção de ideias. "Você não tem que pesquisar, não tem que associar ideias, construir", refletiu.



Antônio é filho de Caio com a psicóloga Ana Ariel. Bento nasceu do relacionamento do ator com Maria Ribeiro, de quem se separou em 2020.