Ex-BBB Isabelle Nogueira descarta nova coleta após congelar óvulosReprodução Instagram
A manauara explicou que imaginava que os principais efeitos seriam físicos, mas acabou passando por uma experiência diferente. "Achava que sentiria dor e ficaria retida e inchada. Não senti nada de dor, não fiquei retida, nem inchada", contou.
Apesar da tranquilidade no pós-operatório, Isabelle disse que enfrentou preocupação e instabilidade emocional. "Era uma briga interna, melancolia, preocupação", relatou.
Durante o acompanhamento, ela descobriu que possui baixa reserva ovariana. Ao todo, foram coletados cinco óvulos. "Estou ciente de que coletamos apenas cinco óvulos. Já estou muito feliz porque, no meu caso, é uma glória", declarou.
A decisão de preservar os óvulos faz parte dos planos da influenciadora para manter a possibilidade de uma futura maternidade. Por enquanto, porém, ela não pretende engravidar.
"Não vou engravidar agora e não tenho planos para esse ano. Acho que nem no ano que vem", disse.
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