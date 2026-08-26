Ex-BBB Isabelle Nogueira descarta nova coleta após congelar óvulos - Reprodução Instagram

Ex-BBB Isabelle Nogueira descarta nova coleta após congelar óvulosReprodução Instagram

Publicado 26/08/2026 22:55 | Atualizado 26/08/2026 23:03

Rio - Isabelle Nogueira , ex-participante do "Big Brother Brasil 2024", contou aos seguidores nesta quarta-feira (26) como foi a experiência de congelar os óvulos. A influenciadora revelou que pretende encerrar o processo após a primeira coleta, principalmente pelo impacto emocional que sentiu durante o tratamento.

"Vai fazer outra coleta de óvulos? Sendo bem sincera, eu não quero. Sempre fui muito honesta e esse processo mexeu muito com o meu humor", afirmou. Segundo Isabelle, os primeiros dias foram marcados por uma forte crise de choro e um sentimento de melancolia que ela não esperava enfrentar.



A manauara explicou que imaginava que os principais efeitos seriam físicos, mas acabou passando por uma experiência diferente. "Achava que sentiria dor e ficaria retida e inchada. Não senti nada de dor, não fiquei retida, nem inchada", contou.



Apesar da tranquilidade no pós-operatório, Isabelle disse que enfrentou preocupação e instabilidade emocional. "Era uma briga interna, melancolia, preocupação", relatou.



Durante o acompanhamento, ela descobriu que possui baixa reserva ovariana. Ao todo, foram coletados cinco óvulos. "Estou ciente de que coletamos apenas cinco óvulos. Já estou muito feliz porque, no meu caso, é uma glória", declarou.



A decisão de preservar os óvulos faz parte dos planos da influenciadora para manter a possibilidade de uma futura maternidade. Por enquanto, porém, ela não pretende engravidar.



"Não vou engravidar agora e não tenho planos para esse ano. Acho que nem no ano que vem", disse.