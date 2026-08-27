Raissa Barbosa rebate críticas por matricular filho em creche públicaReprodução / Instagram
Segundo Raissa, parte dos comentários começou sempre que ela mostrava a rotina do menino na instituição. "Toda vez que eu posto o Luan na creche, todo mundo pergunta: 'Nossa, ele estuda numa creche pública?', assim, chocados", relatou.
A influenciadora disse ainda que algumas pessoas associaram o trabalho dela na internet à possibilidade de pagar por uma escola particular. "'Mas você é influencer, trabalha na internet. Você tá tirando vaga de quem precisa'. E não, eu não tirei vaga de ninguém e muito menos passei na frente de alguém. Eu fiz o que toda mãe faz: me inscrevi e esperei o tempo necessário", declarou.
Raissa também defendeu que o acesso à rede pública não deve ser relacionado apenas à condição financeira das famílias. "Creche pública não é só pra quem não tem dinheiro, é um serviço público. Se existe uma vaga, meu filho tem direito. Ser particular não é garantia de qualidade, assim como ser pública significa não ter qualidade", afirmou.
A ex-participante de "A Fazenda" contou que está satisfeita com a instituição escolhida para o filho e questionou a visão de que uma escola particular seria necessariamente a melhor alternativa.
"Talvez por eu ser influencer, algumas pessoas imaginem que ele deveria estar em uma creche particular. Mas por que ainda existe essa ideia de que, só por ser pública, a creche não é boa? Estou muito satisfeita com a creche dele, com o cuidado e com tudo que ele vem aprendendo", disse.
O posicionamento dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns usuários defenderam que o serviço público pode ser utilizado por qualquer cidadão que cumpra os critérios para conseguir uma vaga, outros avaliaram que famílias com condições de pagar uma instituição particular deveriam priorizar essa opção.
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