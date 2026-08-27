Marina Sena lançou "Taiobeiras (Folha grande)" em parceria com a Bershka MusicReprodução / Youtube
"Eu sou brasileira lá de Taiobeiras / Mas, moro no mar", canta Marina em um dos trechos. A composição é assinada pela artista ao lado de Janluska, Filipe Coimbra, Enzo Di Carlo e Pedro Lucas Ferraz.
A referência às raízes mineiras também aparece na sonoridade, com elementos que remetem à viola caipira. A letra ainda fala sobre liberdade, identidade, viver o presente e não temer o fim da vida.
O lançamento chamou a atenção dos fãs. "Que instrumental perfeito, sou do norte de Minas e senti toda a regionalidade dos gerais, lindo lindo", comentou uma internauta. Liniker também reagiu à campanha da cantora com a marca: "Que linda, Marina!".
Outro seguidor destacou a homenagem à cidade natal da cantora: "Marina Sena, você nasceu pra ser artista! Imagina você colocar um estado no mapa? (...) Tenho muito orgulho de ser seu fã". "Ela tem tanta autenticidade, fico incrédulo," elogiou uma terceira internauta.
O lançamento chamou a atenção dos fãs. "Que instrumental perfeito, sou do norte de Minas e senti toda a regionalidade dos gerais, lindo lindo", comentou uma internauta. Liniker também reagiu à campanha da cantora com a marca: "Que linda, Marina!".
Outro seguidor destacou a homenagem à cidade natal da cantora: "Marina Sena, você nasceu pra ser artista! Imagina você colocar um estado no mapa? (...) Tenho muito orgulho de ser seu fã". "Ela tem tanta autenticidade, fico incrédulo," elogiou uma terceira internauta.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa