Marina Sena lançou "Taiobeiras (Folha grande)" em parceria com a Bershka Music - Reprodução / Youtube

Marina Sena lançou "Taiobeiras (Folha grande)" em parceria com a Bershka MusicReprodução / Youtube

Publicado 27/08/2026 09:51 | Atualizado 27/08/2026 13:57

Rio - Marina Sena lançou "Taiobeiras (Folha grande)", nesta quinta-feira (27), faixa que toma as origens mineiras da cantora como a parte central da música. O trabalho musical faz parte da parceria da artista com a Bershka, que também resultou em uma coleção de roupas lançada um dia antes da música, nesta quarta-feira (26).

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"Eu sou brasileira lá de Taiobeiras / Mas, moro no mar", canta Marina em um dos trechos. A composição é assinada pela artista ao lado de Janluska, Filipe Coimbra, Enzo Di Carlo e Pedro Lucas Ferraz.



A referência às raízes mineiras também aparece na sonoridade, com elementos que remetem à viola caipira. A letra ainda fala sobre liberdade, identidade, viver o presente e não temer o fim da vida.

"Eu sou brasileira lá de Taiobeiras / Mas, moro no mar", canta Marina em um dos trechos. A composição é assinada pela artista ao lado de Janluska, Filipe Coimbra, Enzo Di Carlo e Pedro Lucas Ferraz.A referência às raízes mineiras também aparece na sonoridade, com elementos que remetem à viola caipira. A letra ainda fala sobre liberdade, identidade, viver o presente e não temer o fim da vida.

A faixa ganhou ainda um videoclipe lançado pela Bershka Music. Nas imagens, Marina aparece cantando acompanhada por músicos em um cenário montado com instrumentos, tapetes, plantas e objetos que compõem a performance.

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O lançamento, com iniciativa liderada pelo Grupo Sony Music Brasil, acontece no mesmo dia em que a Bershka inaugurará sua primeira loja no Rio de Janeiro. A unidade está prevista para abrir as portas nesta quinta-feira (27), às 11h, no BarraShopping, na Barra da Tijuca, localizada na Zona Sudoeste do Rio.



O lançamento chamou a atenção dos fãs. "Que instrumental perfeito, sou do norte de Minas e senti toda a regionalidade dos gerais, lindo lindo", comentou uma internauta. Liniker também reagiu à campanha da cantora com a marca: "Que linda, Marina!".



Outro seguidor destacou a homenagem à cidade natal da cantora: "Marina Sena, você nasceu pra ser artista! Imagina você colocar um estado no mapa? (...) Tenho muito orgulho de ser seu fã". "Ela tem tanta autenticidade, fico incrédulo," elogiou uma terceira internauta.

acontece no mesmo dia em que a Bershka inaugurará sua primeira loja no Rio de Janeiro. A unidade está prevista para abrir as portas nesta quinta-feira (27), às 11h, no BarraShopping, na Barra da Tijuca, localizada na Zona Sudoeste do Rio.



O lançamento chamou a atenção dos fãs. "Que instrumental perfeito, sou do norte de Minas e senti toda a regionalidade dos gerais, lindo lindo", comentou uma internauta. Liniker também reagiu à campanha da cantora com a marca: "Que linda, Marina!".



Outro seguidor destacou a homenagem à cidade natal da cantora: "Marina Sena, você nasceu pra ser artista! Imagina você colocar um estado no mapa? (...) Tenho muito orgulho de ser seu fã". "Ela tem tanta autenticidade, fico incrédulo," elogiou uma terceira internauta.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa