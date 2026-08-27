Zé Felipe mostrou produtos esquecidos por Virginia em apartamento - Reprodução/Instagram

Zé Felipe mostrou produtos esquecidos por Virginia em apartamentoReprodução/Instagram

Publicado 27/08/2026 12:03

Rio – Zé Felipe , de 28 anos, contou que encontrou diversos produtos da ex-mulher, Virginia Fonseca, de 27, e se divertiu ao relatar a situação em publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira (27). Ele explicou que a influenciadora ficou hospedada na residência com os três filhos deles, Maria Alice, de 5, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1, e esqueceu alguns pertences no local.

"Vim tomar um banho agora. A Virginia ficou com as crianças no apartamento e esqueceu um tanto de coisa aqui... Tem até gel para passar nas partes íntimas, que esquenta e esfria", revelou Zé Felipe.



Ele, ainda, brincou que iria levar os produtos para a tradicional Festa do Peão, que acontece em Barretos, no interior de São Paulo, "Vou levar tudo para Barretos e presentear as moças", disse.



A influenciadora reagiu às falas do cantor. “Zé Felipe, boca de sacola. Um spoiler do nada, pô!", escreveu. Ela também afirmou que o sertanejo já teria presenteado possíveis pretendentes com os produtos: "Ps: ele já deu 4 cremes para uma gatinha dele lá, viu".

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa