Ana Carolina e Carolina Dieckmann cantam hit de Preta Gil juntas - Reprodução / Instagram

Ana Carolina e Carolina Dieckmann cantam hit de Preta Gil juntasReprodução / Instagram

Publicado 27/08/2026 09:56 | Atualizado 27/08/2026 09:57

"Muito barulho para Pretinha gente!", pediu Carol.

Que lindas! Na noite desta terça-feira (25), Carolina Dieckmann e Ana Carolina soltaram a voz durante o jantar de celebração do Savoir-Rêver Brasil 2026, da grife francesa Louis Vuitton. As duas cantaram #SinaisDeFogo em homenagem à nossa eterna Preta Gil.



: @brunoastuto pic.twitter.com/tNjEGK4rXp — Hugo Gloss (@HugoGloss) August 26, 2026

A canção tem um significado especial na trajetória de Preta. "Sinais de Fogo" foi escrita por Ana Carolina e Antônio Villeroy especialmente para a amiga e entregue como um presente para incentivar o início de sua carreira musical. A faixa se tornou o primeiro single do álbum "Prêt-à-Porter", lançado em 2003, e marcou a história da cantora.Preta Gil morreu em 20 de julho de 2025, aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos. A filha de Gilberto Gil recebeu o diagnóstico de câncer no intestino em janeiro de 2023 e passou por diferentes etapas de tratamento. Em agosto de 2024, ela revelou a volta da doença, com metástases, e seguiu em busca de novas alternativas médicas até a morte.