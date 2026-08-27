Ana Carolina e Carolina Dieckmann cantam hit de Preta Gil juntasReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Carolina Dieckmmann e Ana Carolina protagonizaram um momento de emoção na noite de terça-feira (25), durante um jantar em São Paulo. No palco, a atriz se juntou à cantora para interpretar "Sinais de Fogo", um dos maiores sucessos de Preta Gil, em homenagem à artista.
"Muito barulho para Pretinha gente!", pediu Carol. 

A canção tem um significado especial na trajetória de Preta. "Sinais de Fogo" foi escrita por Ana Carolina e Antônio Villeroy especialmente para a amiga e entregue como um presente para incentivar o início de sua carreira musical. A faixa se tornou o primeiro single do álbum "Prêt-à-Porter", lançado em 2003, e marcou a história da cantora.

Preta Gil morreu em 20 de julho de 2025, aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos. A filha de Gilberto Gil recebeu o diagnóstico de câncer no intestino em janeiro de 2023 e passou por diferentes etapas de tratamento. Em agosto de 2024, ela revelou a volta da doença, com metástases, e seguiu em busca de novas alternativas médicas até a morte.