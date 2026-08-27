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Lore Improta e Léo Santana celebram 3 meses de Levi com tema inusitado
Casal apostou em uma 'Central de Reclamações' para marcar a data com decoração divertida e figurinos combinando
Rio - Lore Improta e Léo Santana celebraram os 3 meses de vida do filho caçula, Levi, com uma comemoração divertida em família. A festa, realizada em Salvador, teve como tema "Central de Reclamações" e contou com figurinos e decoração inspirados em um ambiente de escritório.
Nas redes sociais, Lore compartilhou registros da celebração e brincou com a rotina ao lado do bebê. "Estamos há 0 dias sem receber reclamações do cliente Levi, que está há 3 meses tentando treinar essa equipe. A solução foi criar uma 'Central de Reclamações'! Te amamos demais, filho!", escreveu, aos risos. Léo Santana deixou um comentário na publicação da amada: "Glória Deus por isso".
Na decoração, Levi ganhou o cargo de "Gerente da Unidade", com crachá personalizado. O cenário reuniu referências ao universo corporativo, com telefones, relógios de mesa e outros objetos de escritório. O bolo também seguiu a proposta e reproduziu um prédio com pequenas baias de atendimento e um boneco do bebê com fone de ouvido e gravata.
Além de Levi, Lore Improta e Léo Santana são pais de Liz, de 4 anos.
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