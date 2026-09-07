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Nostalgia dos anos 2000 e chuva: saiba como foi o terceiro dia de RIR
Público foi à loucura com as apresentações do Black Eyed Peas, Nelly, Calvin Harris, Barão Vermelho e outros artistas
Rio - O terceiro dia de Rock in Rio foi marcado por muita dança, clássicos dos anos 2000 e um público que, apesar da chuva, se mostrou bem animado. Calvin Harris, Black Eyed Peas, Nelly e Barão Vermelho, convidando Fernando Magalhães, foram as atrações do Palco Mundo, enquanto a banda Calema, BaianaSystem, Jota Quest tocando Tim Maia e Ne-Yo subiram ao Palco Sunset.
Calvin Harris, headliner do Palco Mundo, fez a galera pular do início ao fim ao som de grandes hits como "Sweet Nothing", "Outside", "One Kiss", "I Need Your Love", "Feels so Close", "How Deep is Your Love" e mais. Durante o espetáculo, o DJ escocês usou e abusou de efeitos especiais, como fogos, lasers e luzes piscantes, todavia, interagiu pouco com a plateia.
Antes, o Black Eyed Peas contagiou a galera ao som de "Let's Get It Started", "Boom Boom Pow", "Don’t Lie", "Girl Like Me", "Pump it", "(I've Had) The Time of My Life", além do clássico "I Gotta Feeling". A cantora filipina J. Rey Soul, que entrou no lugar de Fergie na banda, mostrou os vocais poderosos em "The Rhythm of the Night", de Corona, e "I Wanna Dance with Somebody", de Whitney Houston. A apresentação também teve a participação de Papatinho e uma homenagem a Sérgio Mendes.
Estreante no Rock in Rio, Nelly subiu ao Palco Mundo usando uma camisa de basquete personalizada da Seleção Brasileira. O show, sem grandes produções, começou morno, mas os fãs foram à loucura quando o artista apresentou os sucessos "E.I.", "Country Grammar (Hot Shit)", "Ride Wit Me", "Dilemma", "Hot in Herre" e "Just a Dream". No espetáculo, o artista ainda presenteou uma fã com um vídeo gravado por ele.
Uma das bandas de rock brasileiras mais consagradas, o Barão Vermelho empolgou o público com uma homenagem ao antigo vocalista, Cazuza (1958-1990), além de canções de sucesso. O repertório repleto de hits contou com "Pense e Dance", "O Tempo Não Para", "Bete Balanço", "Codinome Beija-Flor", "Por Você", "Puro Êxtase", "Pro Dia Nascer Feliz" e mais.
Palco Sunset
Sucesso em Portugal, o duo Calema foi o responsável por abrir os shows do Palco Sunset. A apresentação contou com canções como "A Nossa Vez" e "Vai", além de ter Dilsinho como convidado especial em "Leva Tudo". Na sequência, o BaianaSystem levou a musicalidade da Bahia para o Rock in Rio. Em determinado momento da apresentação, a projeção de uma bandeira em chamas com a frase "sem anistia" tomou os telões do palco. Músicas como "Água", "Sulamericano" e "Balacobaco" fizeram parte do setlist.
Homenageando Tim Maia, o Jota Quest revisitou sucessos do 'Síndico' como "Vale Tudo", "Acenda o farol", "Você" e "Não Quero Dinheiro". A participação de Tony Tornado, de 97 anos, na música "Sossego" foi um dos pontos altos da apresentação. Já Negra Li cantou "Descobridor dos Sete Mares" acompanhada da banda. No fim do show, o vocalista Rogério Flausino desceu do palco e recebeu o carinho dos fãs.
Dono de músicas como "So Sick", "Miss Independent" e "Closer", Ne-Yo fez um show eletrizante, com direito a dança e um repertório cheio de clássicos. No palco, ele ainda relembrou canções de sucesso que compôs para outras artistas, como "Irreplaceable" da Beyoncé e "Take a Bow" da Rihanna.
Outros palcos
Xamã, Rael e Budah se apresentaram no Espaço Favela. O New Dance Order recebeu Meduza³, Sofi Tukker, Liu (22h30) e Casa Bonita - Brisotti e Viot. Já o Global Village contou com Mohamed Ramadan, Mãeana e Bento Gil convida Flor Gil, enquanto o Supernova teve as atraç~eos Blitzkrieg Psycho Bop - Ramones 50 Years - João Gordo & Asteroides Trio, Matanza Ritual, Bayside Kings e O Escritório.
Rock In Rio
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