O grupo Black Eyed Peas se apresentou no Palco Mundo do Rock in Rio neste domingo (06). - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

O grupo Black Eyed Peas se apresentou no Palco Mundo do Rock in Rio neste domingo (06).Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 07/09/2026 07:13 | Atualizado 07/09/2026 07:28

Rio - A banda Black Eyed Peas transportou a Cidade do Rock para os anos 2000 com vários clássicos. Embora algumas canções tenham empolgado menos que outras, o grupo mostrou a que veio quando subiu ao Palco Mundo ao som de "Let's Get It Started".

fotogaleria



Em seguida, "Boom Boom Pow" e "Rock That Body" continuaram animando a galera, que se surpreendeu quando J. Rey Soul, que entrou no lugar de Fergie na banda, entoou os primeiros versos de "The Rhythm of the Night", de Corona, e "I Wanna Dance with Somebody", de Whitney Houston.



Falando na cantora filipina, ela chegou mostrando a que veio ao colocar a Cidade do Rock para gritar seu nome. "Mamacita" chegou na sequência. Em seguida, "Boom Boom Pow" e "Rock That Body" continuaram animando a galera, que se surpreendeu quando J. Rey Soul, que entrou no lugar de Fergie na banda, entoou os primeiros versos de "The Rhythm of the Night", de Corona, e "I Wanna Dance with Somebody", de Whitney Houston.Falando na cantora filipina, ela chegou mostrando a que veio ao colocar a Cidade do Rock para gritar seu nome. "Mamacita" chegou na sequência.

Um a um, os membros do Black Eyed Peas escolheram uma música para solar, mas não há duvidas que o coração do grupo, e favorito do público, é Will.i.am, que animou a galera e passou a comandar o show após "That Power". O artista, inclusive, mostrou que conhece o Brasil.



"Eu amo tanto o Brasil. O Brasil é maravilhoso. Bahia é maravilhosa, São Paulo é ótimo, Recife é maravilhoso, Curitiba é o melhor… Fortaleza, Florianópolis…", disse ele antes de convidar o DJ brasileiro Papatinho para o palco.



No Palco Mundo, Papatinho colocou a galera para cantar a plenos pulmões o clássico do funk brasileiro "Rap da Felicidade". Em seguida, a banda tocou "We Live Up In Here", música lançada neste domingo (6), especialmente para o Rock in Rio, com direito a videoclipe feito com IA no telão. O grupo também homenageou o cantor Sérgio Mendes com "Mas Que Nada".



A apresentação ainda contou com canções como "In The Air", "Mabuti", "Bebot", "Scream & Shout", "Don’t Lie", "Girl Like Me", "Pump it", "Don’t stop the party", "(I've Had) The Time of My Life", além do clássico "I Gotta Feeling" com "Meet Me Halfway" para encerrar.

Segundo o estudante Julio Lima, de 22, a banda entregou um show espetacular. "Foi muito fod*. Estava muito maneiro, a galera estava muito empolgada, sem palavras para esse shows", afirmou.



Amigo de Julio, o especialista legislativo Gabriel de Andrade, de 23 anos, também curtiu a apresentação. "Conhecia a banda há um tempo. O show foi surreal, todas as músicas foram bem remixadas", contou.



Para a estudante Maria Luiza Maldonado, de 22 anos, a presença de Fergie fez falta. "Faltou a Fergie. A J. Rey foi muito boa, mas eu prefiro a Fergie", apontou. O namorado dela, Gustavo Salles, de 22, considerou o show como um dos melhores da noite. "Gostei mais do final, de ‘I Got a Feeling’. Foi muito divertido com todo mundo vibrando", disse.



A banda foi a penúltima a se apresentar no Palco Mundo neste domingo, já que o DJ Calvin Harris era o headliner. O Rock in Rio segue pelos dias 7, 11, 12 e 13 de setembro.