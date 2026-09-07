O grupo Black Eyed Peas se apresentou no Palco Mundo do Rock in Rio neste domingo (06).Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Em seguida, "Boom Boom Pow" e "Rock That Body" continuaram animando a galera, que se surpreendeu quando J. Rey Soul, que entrou no lugar de Fergie na banda, entoou os primeiros versos de "The Rhythm of the Night", de Corona, e "I Wanna Dance with Somebody", de Whitney Houston.
Falando na cantora filipina, ela chegou mostrando a que veio ao colocar a Cidade do Rock para gritar seu nome. "Mamacita" chegou na sequência.
"Eu amo tanto o Brasil. O Brasil é maravilhoso. Bahia é maravilhosa, São Paulo é ótimo, Recife é maravilhoso, Curitiba é o melhor… Fortaleza, Florianópolis…", disse ele antes de convidar o DJ brasileiro Papatinho para o palco.
No Palco Mundo, Papatinho colocou a galera para cantar a plenos pulmões o clássico do funk brasileiro "Rap da Felicidade". Em seguida, a banda tocou "We Live Up In Here", música lançada neste domingo (6), especialmente para o Rock in Rio, com direito a videoclipe feito com IA no telão. O grupo também homenageou o cantor Sérgio Mendes com "Mas Que Nada".
A apresentação ainda contou com canções como "In The Air", "Mabuti", "Bebot", "Scream & Shout", "Don’t Lie", "Girl Like Me", "Pump it", "Don’t stop the party", "(I've Had) The Time of My Life", além do clássico "I Gotta Feeling" com "Meet Me Halfway" para encerrar.
Amigo de Julio, o especialista legislativo Gabriel de Andrade, de 23 anos, também curtiu a apresentação. "Conhecia a banda há um tempo. O show foi surreal, todas as músicas foram bem remixadas", contou.
Para a estudante Maria Luiza Maldonado, de 22 anos, a presença de Fergie fez falta. "Faltou a Fergie. A J. Rey foi muito boa, mas eu prefiro a Fergie", apontou. O namorado dela, Gustavo Salles, de 22, considerou o show como um dos melhores da noite. "Gostei mais do final, de ‘I Got a Feeling’. Foi muito divertido com todo mundo vibrando", disse.
A banda foi a penúltima a se apresentar no Palco Mundo neste domingo, já que o DJ Calvin Harris era o headliner. O Rock in Rio segue pelos dias 7, 11, 12 e 13 de setembro.