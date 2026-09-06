Klara Castanho e Cauê Campos aparecem coladinhos no Rock in RioAndré Moreira / Brazil News
Para curtir os shows de nomes como Ne-Yo, Black Eyed Peas e Calvin Harris, os dois apostaram em produções com jaquetas. Klara escolheu uma blusa de tela semitransparente, com a lingerie à mostra, além de saia preta, meia-calça e casaco.
Cauê, por sua vez, usou um look todo preto e completou a produção com uma jaqueta de estampa militar. O ator interpreta Peixe em "Por Você", atual novela das 19h.
Os artistas, ambos de 25 anos, passaram a despertar rumores de romance ainda durante o Carnaval. Depois de algumas aparições juntos, eles confirmaram o relacionamento em julho, durante a estreia de "Jogada de Risco", em São Paulo.
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