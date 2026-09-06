Klara Castanho e Cauê Campos aparecem coladinhos no Rock in RioAndré Moreira / Brazil News

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Letícia Montrezor
Rio - Cauê Campos e Klara Castanho aproveitaram juntos o terceiro dia do Rock in Rio, neste domingo (6), na Cidade do Rock, no Rio. O casal, que assumiu o namoro em julho, posou coladinho na área VIP do festival em uma noite marcada por chuva e temperaturas mais baixas.
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Klara Castanho e Cauê Campos aparecem coladinhos no Rock in Rio - André Moreira / Brazil News
Klara Castanho - André Moreira / Brazil News
Cauê Campos - André Moreira / Brazil News

Para curtir os shows de nomes como Ne-Yo, Black Eyed Peas e Calvin Harris, os dois apostaram em produções com jaquetas. Klara escolheu uma blusa de tela semitransparente, com a lingerie à mostra, além de saia preta, meia-calça e casaco.

Cauê, por sua vez, usou um look todo preto e completou a produção com uma jaqueta de estampa militar. O ator interpreta Peixe em "Por Você", atual novela das 19h.

Os artistas, ambos de 25 anos, passaram a despertar rumores de romance ainda durante o Carnaval. Depois de algumas aparições juntos, eles confirmaram o relacionamento em julho, durante a estreia de "Jogada de Risco", em São Paulo.