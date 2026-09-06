De Minas Gerais, Julia Ávila, de 15 anos, foi acompanhada pela avó, Marta Ávila, de 70, e tia, Ana Alice, 39 - Mylena Moura/ Agência O Dia

De Minas Gerais, Julia Ávila, de 15 anos, foi acompanhada pela avó, Marta Ávila, de 70, e tia, Ana Alice, 39Mylena Moura/ Agência O Dia

Publicado 06/09/2026 16:57

Rio - Famílias estão aproveitando o terceiro dia do Rock in Rio 2026 , neste domingo (6). Os responsáveis aproveitaram o setlist diverso - composto por Barão Vermelho, Black Eyed Peas, Calvin Harris e mais - para levarem os pequenos pela primeira vez ao festival.

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De Minas Gerais, Julia Ávila, de 15 anos, foi acompanhada, respectivamente, pela avó, Marta Ávila, de 70, e tia, Ana Alice, 39. "Viemos mais para trazer a Júlia, que é o primeiro Rock in Rio dela, que é muito fã do Calvin Harris", detalhou Ana Alice.



Além disso, a militar revelou que pretende curtir a banda que é a primeira a se apresentar no Palco Mundo. "Gosto muito do Barão Vermelho, aquelas músicas mais antigas, daquele rock nacional clássico, lembra a minha adolescência."



Marta também está animada para o show, torcendo para que o clima fique estável. "Espero que não chova na hora, lógico, e gostei muito, que adoro o Barão Vermelho."

Beatriz Quintanilha, 21, passou o amor por Ne-Yo e Calvin Harris para a irmã, Daniela Quintanilha, 15. "É muito legal. Toda vez que eu venho ao Rock in Rio é uma realização, e poder transmitir e amor pela música para ela, não tem nada melhor do que isso", falou a estudante.

Calvin Harris é o show principal do Palco Mundo, enquanto Ne-Yo vai comandar a plateia em cima do Palco Sunset.