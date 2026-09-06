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Confira as fotos do terceiro dia de Rock in Rio
Com line-up de sucessos nostálgicos, o festival levou o público de volta às décadas de 1980, 1990 e 2000
Rio - Com line-up de sucessos nostálgicos, o terceiro dia do Rock in Rio 2026, neste domingo (6), leva o público de volta às décadas de 1980, 1990 e 2000. Entre as atrações estão Barão Vermelho, que se apresenta com a formação original, Black Eyed Peas, Calvin Harris e Jota Quest, que sobe ao palco para um show especial em homenagem a Tim Maia, além de outros nomes. Veja fotos!
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