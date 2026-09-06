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Confira as fotos do terceiro dia de Rock in Rio
Rock In Rio

Confira as fotos do terceiro dia de Rock in Rio

Com line-up de sucessos nostálgicos, o festival levou o público de volta às décadas de 1980, 1990 e 2000

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Thalita Queiroz
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Marvin e Beatriz
Bruna Romano e Lívia Guedes
A meteorologista Ana Luiza, de 27 anos, e a médica Letícia Revitto, também de 27, no Rock in Rio
A professora Helaine Almeida saiu de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para curtir o Rock in Rio
As irmãs Beatriz Quintanilha, de 21 anos, e Daniela Quintanilha, de 15
Marcelo Corrêa, de 47 anos, ao lado do filho João Marcelo Corrêa, de 13
De Minas Gerais, Julia Ávila, de 15 anos, foi acompanhada pela avó, Marta Ávila, de 70, e tia, Ana Alice, 39
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Rio - Com line-up de sucessos nostálgicos, o terceiro dia do Rock in Rio 2026, neste domingo (6), leva o público de volta às décadas de 1980, 1990 e 2000. Entre as atrações estão Barão Vermelho, que se apresenta com a formação original, Black Eyed Peas, Calvin Harris e Jota Quest, que sobe ao palco para um show especial em homenagem a Tim Maia, além de outros nomes. Veja fotos!
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