Jota.pê faz apresentação surpresa na Praia do LemeReprodução do Instagram
Atração do Rock in Rio, Jota.pê faz apresentação surpresa na Zona Sul
Cantor interpretou a música mais recente 'Até Outro Dia Amor' e outras canções na Praia do Leme: 'Especial'
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Com a presença dos pais, Zeca Veloso se casa com Mariana Fernandes
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Menina de 4 anos, que nasceu com a Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara, está estável
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