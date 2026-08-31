Jota.pê faz apresentação surpresa na Praia do Leme - Reprodução do Instagram

Jota.pê faz apresentação surpresa na Praia do LemeReprodução do Instagram

Publicado 31/08/2026 08:57

Rio - Jota.pê fez uma apresentação surpresa, em voz e violão, na Praia do Leme, neste domingo (30), e cantou "Até Outro Dia Amor", faixa mais recente. Além da canção, o artista soltou a voz em outros sucessos como "Ouro Marrom", um trecho de "Garoa" e "À Primeira Vista", de Chico César.

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Após a ação, em parceria com a Som Livre, o artista interagiu com os fãs e deu um show de simpatia. "Foi especial. Muito obrigado, Rio de Janeiro", escreveu o cantor em uma publicação feita no Instagram.

Vencedor de quatro Grammys Latinos, Jota.pê é uma das atrações do Rock in Rio. Ele se apresentará no palco Sunset, no dia 11 de setembro, convidando Luedji Luna e Zaynara.