Filha de Leticia e Juliano Cazarré é internada em CTI - Reprodução do Instagram

Filha de Leticia e Juliano Cazarré é internada em CTIReprodução do Instagram

Publicado 31/08/2026 06:47

Rio - Maria Guilhermina, filha de Leticia e Juliano Cazarré, foi internada em um Centro de Terapia Intensiva (CTI) neste domingo (30). A informação foi compartilhada pela mulher do ator por meio do Instagram. Na publicação, ela explicou que a menina de 4 anos, que nasceu com a Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara, está estável, mas necessita de suporte e exames adicionais.

"Depois de quatro dias doente, um deles sentada trabalhando 10h seguidas, eu jurei que o meu domingo seria 100% de descanso (merecido!) e com as crianças. Quantas vezes pode um alguém se enganar? Céus! Deus tinha, obviamente, outros planos", escreveu Leticia.

"E, claro, mesmo que eu não entenda, os planos dEle são sempre melhores e mais perfeitos que os nossos. Maria Guilhermina está estável, mas precisando de suporte e de exames. Quando a gente entra no CTI, nunca sabe quando vai sair. Reze com a gente para que seja breve!", acrescentou.



Na publicação, além de fotos de Maria, a jornalista compartilhou um vídeo mostrando o ambiente hospitalar com os sons dos aparelhos para conscientizar os seguidores sobre a realidade que a família enfrenta. "Deixei, de propósito, os barulhos dos vídeos, para que você — que nunca viveu, graças a Deus, essa situação — possa ter uma pequena noção do que a gente vive", explicou.



Além de Maria Guilhermina, o casal tem cinco outros filhos: Vicente, 16 anos, Inácio, de 14 anos, Gaspar, de 7 anos, Maria Madalena, de 5 anos, e Estêvão, de 2.

