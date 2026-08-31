Pedro Scooby e Cintia Dicker se separaram após sete anos juntosReprodução/Instagram
Apesar do término, Scooby afirmou que a relação construída ao longo dos anos não terminou junto com o casamento. "Nunca imaginei que pudesse ter uma relação assim após o casamento, e acredito que isso seja o verdadeiro amor! Ela vai poder contar sempre comigo e eu sempre com ela", declarou.
O surfista também antecipou possíveis especulações sobre o fim da união e negou que tenha ocorrido traição. "Não houve traição, nem desrespeito! Muito pelo contrário! Espero que todos respeitem esse momento", afirmou.
Scooby e Cintia começaram a se relacionar no final de 2019 e oficializaram a união no ano seguinte. Os dois são pais de Aurora, de três anos.
Antes do relacionamento com a modelo, o surfista foi casado com Luana Piovani. Dessa união nasceram Dom, de 14 anos, e os gêmeos Liz e Bem, de dez.
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