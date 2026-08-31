Pedro Scooby e Cintia Dicker se separaram após sete anos juntos - Reprodução/Instagram

Pedro Scooby e Cintia Dicker se separaram após sete anos juntosReprodução/Instagram

Publicado 31/08/2026 22:52 | Atualizado 31/08/2026 22:57

Pedro Scooby, de 38 anos, revelou que seu casamento com Cintia Dicker, de 39, chegou ao fim. A separação aconteceu há cerca de dois meses, mas os dois continuam mantendo uma relação próxima e, segundo o surfista, seguem convivendo como família. Rio -, de 38 anos, revelou que seu casamento com Cintia Dicker, de 39, chegou ao fim. A separação aconteceu há cerca de dois meses, mas os dois continuam mantendo uma relação próxima e, segundo o surfista, seguem convivendo como família.

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"Viajamos juntos em família nesse tempo e vamos seguir juntos, como bons amigos que somos e pais da Aurora", contou à coluna de Lucas Pasin, do Metrópoles.



Apesar do término, Scooby afirmou que a relação construída ao longo dos anos não terminou junto com o casamento. "Nunca imaginei que pudesse ter uma relação assim após o casamento, e acredito que isso seja o verdadeiro amor! Ela vai poder contar sempre comigo e eu sempre com ela", declarou.



O surfista também antecipou possíveis especulações sobre o fim da união e negou que tenha ocorrido traição. "Não houve traição, nem desrespeito! Muito pelo contrário! Espero que todos respeitem esse momento", afirmou.



Scooby e Cintia começaram a se relacionar no final de 2019 e oficializaram a união no ano seguinte. Os dois são pais de Aurora, de três anos.



Antes do relacionamento com a modelo, o surfista foi casado com Luana Piovani. Dessa união nasceram Dom, de 14 anos, e os gêmeos Liz e Bem, de dez.