Pedro Scooby e Cintia Dicker se separaram após sete anos juntosReprodução/Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Pedro Scooby, de 38 anos, revelou que seu casamento com Cintia Dicker, de 39, chegou ao fim. A separação aconteceu há cerca de dois meses, mas os dois continuam mantendo uma relação próxima e, segundo o surfista, seguem convivendo como família.
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Pedro Scooby e Cintia Dicker - Reprodução Instagram
Cíntia Dicker - Reprodução Instagram
Cíntia Dicker e Pedro Scooby - Reprodução Instagram
Cintia Dicker - Reprodução / Instagram
Cintia Dicker - Victor Chapetta / Brazil News
Pedro Scooby e Cintia Dicker se separaram após sete anos juntos - Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby - Reprodução/Instagram
Cintia Dicker - Reprodução / Instagram
Pedro Scooby e Cíntia Dicker - Eduardo Martins / Brazil News
"Viajamos juntos em família nesse tempo e vamos seguir juntos, como bons amigos que somos e pais da Aurora", contou à coluna de Lucas Pasin, do Metrópoles.

Apesar do término, Scooby afirmou que a relação construída ao longo dos anos não terminou junto com o casamento. "Nunca imaginei que pudesse ter uma relação assim após o casamento, e acredito que isso seja o verdadeiro amor! Ela vai poder contar sempre comigo e eu sempre com ela", declarou.

O surfista também antecipou possíveis especulações sobre o fim da união e negou que tenha ocorrido traição. "Não houve traição, nem desrespeito! Muito pelo contrário! Espero que todos respeitem esse momento", afirmou.

Scooby e Cintia começaram a se relacionar no final de 2019 e oficializaram a união no ano seguinte. Os dois são pais de Aurora, de três anos.

Antes do relacionamento com a modelo, o surfista foi casado com Luana Piovani. Dessa união nasceram Dom, de 14 anos, e os gêmeos Liz e Bem, de dez.