Poliana Rocha é casada com o sertanejo Leonardo - Reprodução/Instagram

Poliana Rocha é casada com o sertanejo LeonardoReprodução/Instagram

Publicado 31/08/2026 19:02 | Atualizado 31/08/2026 19:17

Rio - Poliana Rocha rebateu as críticas sobre a aparência da entrada da Fazenda Talismã - Dona Carmem, que pertence ao marido, Leonardo. A propriedade, localizada no município de Peixe, em Tocantins, foi alvo de comentário negativo de uma internauta que declarou que o local deveria ser "mais chique" já que o sertanejo é milionário.

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"Eu fiquei horrorizada, porque uma mulher passou na frente da nossa fazenda do Tocantins, lá no Peixe, e ela simplesmente falou assim: 'Leonardo, tu é milionário, deixa a fazenda mais chique'. E aí eu não dou conta. Eu acho o povo invasivo demais", disparou.

A influenciadora justificou que a propriedade é voltada para produção agrícola e pecuária. "Para quem não sabe, não é a fazenda de gastar dinheiro, é uma fazenda de ganhar dinheiro. O nosso intuito é só esse. E a intenção ali, gente, é realmente plantação de soja, gergelim e gado. Uma parte daquela fazenda é arrendada pra isso e a outra parte a gente compra gado e vende gado. Então a fazenda é nessa utilidade".

Poliana também revelou que o casal não pretende investir na estética do local. "Nós não vamos gastar nada ali, até porque o intuito nosso não é esse, nem mostrar pros outros que a fazenda é chique, nem mostrar que tem isso, que tem aquilo, nada disso", concluiu.