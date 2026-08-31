Filho de Faustão apoia campanha sobre diálise - Divulgação

Filho de Faustão apoia campanha sobre diáliseDivulgação

Publicado 31/08/2026 17:30 | Atualizado 31/08/2026 17:30

João Silva, de 22 anos, se juntou à campanha nacional do Dia D da Diálise, promovida pela Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante (ABCDT). Filho de Fausto Silva, o Faustão, o apresentador posou com a camisa da mobilização deste ano e usou a experiência da família para falar sobre a importância do tratamento. Rio -, de 22 anos, se juntou à campanha nacional do Dia D da Diálise, promovida pela Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante (ABCDT). Filho de Fausto Silva, o Faustão, o apresentador posou com a camisa da mobilização deste ano e usou a experiência da família para falar sobre a importância do tratamento.

Faustão enfrentou problemas renais depois de passar por um transplante de coração. O apresentador precisou fazer hemodiálise e, em 2024, recebeu um transplante de rim. A experiência aproximou a família da realidade de pacientes que dependem do tratamento enquanto aguardam um novo órgão.



"A gente sabe o quanto é difícil o processo da hemodiálise. A máquina está salvando a vida da pessoa e por trás de cada máquina tem uma família, uma história", afirmou João.



O apresentador também chamou atenção para o número de brasileiros que dependem da terapia. "Eu vivi isso com meu pai, sei da dificuldade, das pessoas que estão na fila, à espera de um transplante", disse.



A campanha deste ano tem como tema "A Vida Além da Diálise" e promove ações em diferentes cidades para conscientizar sobre a doença renal crônica e a importância do diagnóstico e do tratamento.