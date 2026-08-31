Flay assumiu relação amorosa com Samuel Lima - Reprodução/Instagram

Flay assumiu relação amorosa com Samuel Lima Reprodução/Instagram

Publicado 31/08/2026 16:53

Rio - Flay assumiu nesta segunda-feira (31) o relacionamento com o gamer Samuel Lima. Em publicação nas redes sociais, a ex-participante do "BBB 20" posou com o novo namorado e exibiu a aliança de compromisso, além da cama decorada com balões em formato de coração, um buquê de flores e ursinhos de pelúcia.

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"É você por quem eu tanto esperei e orei. Você me fez ter esperança em um amor bom, puro e genuíno com alguém com os mesmos princípios e valores em tempos difíceis para amar nesse mundo. Obrigada por ser exatamente como você é e que Deus esteja no centro dessa relação linda que estamos construindo juntos, amo você", escreveu na legenda.

A cantora falou sobre o período em que manteve a relação longe dos holofotes. "É isso galerinha, já tem um tempinho que a gente tá na vida um do outro vivendo um verdadeiro sonho de amor, a gente até brinca que parece que vivemos em uma comédia romântica (em segredo) mas agora vocês também estão sabendo porque tô namorando".