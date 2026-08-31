MC Cabelinho anunciou parceria com Marina Sena, música que fará parte de Escorpião, novo álbum do cantor - Reprodução / Instagram

MC Cabelinho anunciou parceria com Marina Sena, música que fará parte de Escorpião, novo álbum do cantorReprodução / Instagram

Publicado 31/08/2026 13:38

Rio - MC Cabelinho anunciou, na madrugada desta segunda-feira (31), uma parceria inédita com Marina Sena . A colaboração fará parte de "Escorpião", novo álbum do cantor, que já está totalmente finalizado e tem lançamento previsto para setembro.

fotogaleria

Cabelinho revelou a novidade nos stories. "Tropa, quero dizer para vocês que acabou, tá ligado? Chegou ao fim (...) Foi muito bom enquanto durou (...) Nunca vou esquecer desse processo. Mas quero dizer para vocês que... meu álbum tá pronto! Escorpião...", declarou.



Pouco antes, o artista havia publicado imagem de uma conversa com a cantora Marina Sena. No registro, Cabelinho pergunta se a cantora gostaria de mudar algo na música antes da masterização. "Pode (masterizar). Tá perfeita. Transcendental", respondeu ela. Cabelinho revelou a novidade nos stories. "Tropa, quero dizer para vocês que acabou, tá ligado? Chegou ao fim (...) Foi muito bom enquanto durou (...) Nunca vou esquecer desse processo. Mas quero dizer para vocês que... meu álbum tá pronto! Escorpião...", declarou.Pouco antes, o artista havia publicado imagem de uma conversa com a cantora Marina Sena. No registro, Cabelinho pergunta se a cantora gostaria de mudar algo na música antes da masterização. "Pode (masterizar). Tá perfeita. Transcendental", respondeu ela.

LEIA MAIS: MC Cabelinho abandona os vícios de beber e de fumar