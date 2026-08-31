MC Cabelinho anunciou parceria com Marina Sena, música que fará parte de Escorpião, novo álbum do cantorReprodução / Instagram
Cabelinho revelou a novidade nos stories. "Tropa, quero dizer para vocês que acabou, tá ligado? Chegou ao fim (...) Foi muito bom enquanto durou (...) Nunca vou esquecer desse processo. Mas quero dizer para vocês que... meu álbum tá pronto! Escorpião...", declarou.
Pouco antes, o artista havia publicado imagem de uma conversa com a cantora Marina Sena. No registro, Cabelinho pergunta se a cantora gostaria de mudar algo na música antes da masterização. "Pode (masterizar). Tá perfeita. Transcendental", respondeu ela.
Animado com a aprovação, ele comemorou: "Uhulll (...) vamos! obrigado!!!!". Na sequência da conversa, Cabelinho ainda pergunta sobre o lançamento da faixa e recebe um "super" como resposta.
A parceria com Marina é uma das colaborações confirmadas para "Escorpião". O projeto já está finalizado, incluindo capa e contracapa.
A identidade visual da nova fase também vem aparecendo nas redes sociais do cantor. Cabelinho adotou o escorpião como símbolo da era e publicou imagens relacionadas ao animal enquanto prepara o lançamento do disco.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa