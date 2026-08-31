Camila Pitanga, Sergio Guizé, Heloisa Périssé, Otávio Müller, Xamã e Samantha Schmütz em 'Casamento Aberto e Outras Coisas Que Não Existem' - Julia Mataruna/Netflix

Camila Pitanga, Sergio Guizé, Heloisa Périssé, Otávio Müller, Xamã e Samantha Schmütz em 'Casamento Aberto e Outras Coisas Que Não Existem'Julia Mataruna/Netflix

Publicado 31/08/2026 12:42

Rio - Camila Pitanga e Sergio Guizé vão formar um casal que decide abrir a relação em "Casamento Aberto e Outras Coisas que Não Existem", nova série brasileira de comédia da Netflix. Os atores foram anunciados nesta segunda-feira (31) como protagonistas da produção, que também terá Heloisa Périssé, Otávio Müller, Xamã e Samantha Schmütz no elenco.

Na trama, Camila e Guizé interpretam Andressa e Lalo. Os dois decidem experimentar um casamento aberto e, a partir dessa escolha, passam a lidar com desejos, acordos e contradições que surgem na relação. A proposta da série é abordar, com humor, diferentes formas de relacionamentos amorosos na atualidade.

O projeto é escrito por Alexandre Machado e tem direção de José Alvarenga Jr. Até o momento, poucos detalhes sobre a história foram revelados.

Além dos protagonistas, a Netflix também divulgou os nomes dos personagens do restante do elenco. Heloisa Périssé será Heloá, Otávio Müller interpretará Hudson, Xamã dará vida a Preston e Samantha Schmütz ficará com o papel de Ladisca.

"Casamento Aberto e Outras Coisas que Não Existem" ainda não tem data de estreia anunciada. As gravações acontecem em São Paulo.