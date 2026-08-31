João Gomes comemorou a criação de uma categoria dedicada ao forró no 'Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira' - Reprodução / Instagram

João Gomes comemorou a criação de uma categoria dedicada ao forró no 'Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira'Reprodução / Instagram

Publicado 31/08/2026 10:16

Rio - João Gomes, de 24 anos, comemorou, em vídeo publicado no Instagram, a criação de uma categoria dedicada ao forró no Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira. O cantor celebrou, neste domingo (30), a novidade e relacionou a conquista à defesa que vem fazendo por mais reconhecimento ao gênero dentro das grandes premiações.

MÚSICA: Vitória do Forró! João Gomes comemora a criação de uma categoria exclusiva para o ritmo nordestino em um dos maiores prêmios do Brasil. pic.twitter.com/rcJt8Dr2Ym — FOFOQUEI (@fofoquei) August 31, 2026 "Eu não consigo explicar a felicidade que eu sinto de poder falar isso para vocês: hoje o forró vai ter uma categoria no Prêmio da Música Brasileira", declarou. João afirmou estar feliz por ter levantado essa bandeira, mas ressaltou que considera o reconhecimento maior do que sua própria trajetória.



Ao celebrar a novidade, o artista homenageou Luiz Gonzaga, a quem atribuiu papel fundamental na história do gênero. "Isso não é sobre mim, é sobre esse cara aqui (...) Gonzaga lá naqueles tempos fez essa música que a gente conhece hoje, que a gente dança nas quadrilhas, que a gente canta durante o São João." "Eu não consigo explicar a felicidade que eu sinto de poder falar isso para vocês: hoje o forró vai ter uma categoria no Prêmio da Música Brasileira", declarou. João afirmou estar feliz por ter levantado essa bandeira, mas ressaltou que considera o reconhecimento maior do que sua própria trajetória.Ao celebrar a novidade, o artista homenageou Luiz Gonzaga, a quem atribuiu papel fundamental na história do gênero. "Isso não é sobre mim, é sobre esse cara aqui (...) Gonzaga lá naqueles tempos fez essa música que a gente conhece hoje, que a gente dança nas quadrilhas, que a gente canta durante o São João."

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