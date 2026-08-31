João Gomes comemorou a criação de uma categoria dedicada ao forró no 'Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira'Reprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Rio - João Gomes, de 24 anos, comemorou, em vídeo publicado no Instagram, a criação de uma categoria dedicada ao forró no Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira. O cantor celebrou, neste domingo (30), a novidade e relacionou a conquista à defesa que vem fazendo por mais reconhecimento ao gênero dentro das grandes premiações.
"Eu não consigo explicar a felicidade que eu sinto de poder falar isso para vocês: hoje o forró vai ter uma categoria no Prêmio da Música Brasileira", declarou. João afirmou estar feliz por ter levantado essa bandeira, mas ressaltou que considera o reconhecimento maior do que sua própria trajetória.

Ao celebrar a novidade, o artista homenageou Luiz Gonzaga, a quem atribuiu papel fundamental na história do gênero. "Isso não é sobre mim, é sobre esse cara aqui (...) Gonzaga lá naqueles tempos fez essa música que a gente conhece hoje, que a gente dança nas quadrilhas, que a gente canta durante o São João."
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João também falou sobre as dificuldades enfrentadas por quem trabalha com o ritmo. "É nossa música sendo valorizada porque, poxa, é uma batalha imensa, velho. Ser forrozeiro é muito difícil", disse. Para ele, Luiz Gonzaga permanece como sua principal referência. "Eu já estive com o Gil, Roberto Carlos, Djavan, mas eu tenho certeza que, bem no fundo do meu coração, esse cara aqui é o mais importante para eu poder cantar hoje."

Durante participação no "Roda Viva", há oito meses, João defendeu que o forró tivesse um espaço próprio em premiações e contou que já havia se incomodado ao ver artistas do gênero enquadrados em outras categorias.

"Eu queria que o forró tivesse um espaço no Grammy, assim como o tango tem também, assim como outros estilos. Então essa é minha ambição hoje", declarou na ocasião. João citou ainda o próprio histórico no Prêmio da Música Brasileira: "Eu ganhei também o Prêmio da Música Brasileira na categoria Sertanejo, mas eu queria que fosse na categoria Forró".

Agora, ao comentar a criação da categoria, ele voltou ao episódio. "Eu já ganhei na categoria Sertanejo esse mesmo prêmio (...) acho que a música do sertão nordestino é o forró. E graças a Deus a gente chegou lá. Então que a gente chegue muito mais longe", afirmou.

O cantor também incentivou outros forrozeiros a participarem da premiação. "Você que é forrozeiro que nem eu, continue se inscrevendo, se inscreva (...) Obrigado a todo mundo que faz tudo pelo forró, seja nessa geração nossa ou na geração que passou", disse.

"De Luiz Gonzaga até aqui muita coisa aconteceu e a gente é só herança desse cara aqui (...) E a gente agora tem uma categoria no Prêmio da Música Brasileira. Graças a Deus! Simbora!", comemorou.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa