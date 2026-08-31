Ivete Sangalo deu um conselho a Bia do Brás sobre a primeira relação sexual durante o 'Em Família com Eliana' - Reprodução / TV Globo

Ivete Sangalo deu um conselho a Bia do Brás sobre a primeira relação sexual durante o 'Em Família com Eliana'Reprodução / TV Globo

Publicado 31/08/2026 09:22

Rio - Ivete Sangalo, de 54 anos, deu um conselho a Bia do Brás sobre a primeira relação sexual durante o "Em Família com Eliana", da TV Globo, deste domingo (30). Aos 26 anos, Bia contou que nunca namorou, nunca usou uma aliança e ainda não teve sua primeira vez.

Beatriz Reis pede dicas a Ivete Sangalo para quando for perder a virgindade. pic.twitter.com/dtLi9baOPb — Central Reality (@centralreality) August 30, 2026

Ao pedir ajuda, ela também brincou com Dani Calabresa. "Quando for a minha primeira vez, né, pros finalmente, o que que vocês me aconselham? Que você já tá acostumada com o rapa-rapa, né?", perguntou.



Calabresa respondeu em tom de humor: "Meu Deus! Mas...". Ivete entrou na brincadeira e rebateu: "Quase nada, quase nada... Ô Calabresa, não vai tirar onda aqui não que o Brasil te conhece".



Na sequência, Ivete falou diretamente sobre sexo. "Sexo é uma coisa boa e saudável. Isso inclusive é uma ideia colocada na cabeça da gente, inclusive para nós mulheres. Para o homem é sinal de virilidade, para nós não", afirmou. Ao pedir ajuda, ela também brincou com Dani Calabresa. "Quando for a minha primeira vez, né, pros finalmente, o que que vocês me aconselham? Que você já tá acostumada com o rapa-rapa, né?", perguntou.Calabresa respondeu em tom de humor: "Meu Deus! Mas...". Ivete entrou na brincadeira e rebateu: "Quase nada, quase nada... Ô Calabresa, não vai tirar onda aqui não que o Brasil te conhece".Na sequência, Ivete falou diretamente sobre sexo. "Sexo é uma coisa boa e saudável. Isso inclusive é uma ideia colocada na cabeça da gente, inclusive para nós mulheres. Para o homem é sinal de virilidade, para nós não", afirmou.

A cantora continuou: "Assim como qualquer coisa na vida a gente tem que ter responsabilidade com a gente, com o outro e com quem nos cerca. Mas isso só deve acontecer, não importa com quem, a hora, quando, se você estiver pronta, com vontade para ser bom".



Ivete encerrou o conselho desejando que a experiência aconteça no momento certo para Bia. "Não interessa quando vai acontecer isso, espero que seja maravilhoso, mas que você esteja a ponto de bala para você dizer: 'meu Deus, eu vou fazer isso muito!'", declarou. Animada com a resposta, Bia reagiu: "Peguei a bênção! Uhul!".



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa