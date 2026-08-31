Ivete Sangalo deu um conselho a Bia do Brás sobre a primeira relação sexual durante o 'Em Família com Eliana'Reprodução / TV Globo
Beatriz Reis pede dicas a Ivete Sangalo para quando for perder a virgindade. pic.twitter.com/dtLi9baOPb— Central Reality (@centralreality) August 30, 2026
Ao pedir ajuda, ela também brincou com Dani Calabresa. "Quando for a minha primeira vez, né, pros finalmente, o que que vocês me aconselham? Que você já tá acostumada com o rapa-rapa, né?", perguntou.
Calabresa respondeu em tom de humor: "Meu Deus! Mas...". Ivete entrou na brincadeira e rebateu: "Quase nada, quase nada... Ô Calabresa, não vai tirar onda aqui não que o Brasil te conhece".
Na sequência, Ivete falou diretamente sobre sexo. "Sexo é uma coisa boa e saudável. Isso inclusive é uma ideia colocada na cabeça da gente, inclusive para nós mulheres. Para o homem é sinal de virilidade, para nós não", afirmou.
Ivete encerrou o conselho desejando que a experiência aconteça no momento certo para Bia. "Não interessa quando vai acontecer isso, espero que seja maravilhoso, mas que você esteja a ponto de bala para você dizer: 'meu Deus, eu vou fazer isso muito!'", declarou. Animada com a resposta, Bia reagiu: "Peguei a bênção! Uhul!".
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa