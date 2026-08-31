Zé Felipe levou projeto 'Uma Por Ano' para Barretos - Reprodução/Instagram

Zé Felipe levou projeto 'Uma Por Ano' para Barretos Reprodução/Instagram

Publicado 31/08/2026 21:17

Rio - Zé Felipe , de 28 anos, mostrou cliques do evento que promoveu na Festa do Peão de Barretos. O cantor agitou o camping com o projeto "Uma Por Ano", experiência exclusiva, intimista e limitada feita apenas uma vez em cada cidade que o sertanejo visita.

"Nóis é bom e novo mais um ano fazendo história e dessa vez foi a UMA POR ANO no camping, lotação máxima", comemorou.

No fim de semana, o filho de Leonardo abriu o jogo sobre o encontro com a ex-namorada, Ana Castela, no Barretão. "Consegui [encontrar ela], mas pensa num assunto feio. Eu estava tonto demais. Eu fui tentar olhar dentro do olho dela e o olho dela começou a fazer assim [rodando]. Falei assim: 'Meu Deus do céu'", contou.