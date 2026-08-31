Zé Felipe levou projeto 'Uma Por Ano' para Barretos Reprodução/Instagram
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Cantor apresentou o projeto 'Uma Por Ano' no camping do evento de música sertaneja
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