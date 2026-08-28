Zé Felipe perde a paciência com fã durante show em Barretos - Reprodução / X

Zé Felipe perde a paciência com fã durante show em BarretosReprodução / X

Publicado 28/08/2026 11:16 | Atualizado 28/08/2026 11:17

Durante um show em Barretos, Zé Felipe viu uma pessoa na plateia exibindo uma foto de Virginia ao lado de Vini Jr. Se alterou, e mandou a pessoa TOMAR NO C* pic.twitter.com/iX6dFzf1dK — rindocasal (@rindocasal) August 28, 2026

"Você, meu brother, que está mostrando a foto, vai tomar no c*. Vai se f*der", disparou o sertanejo. A resposta provocou gritos do público e repercutiu nas redes sociais. Alguns internautas não entenderam de imediato o motivo da reação, mas pessoas que acompanharam a apresentação afirmaram que a imagem mostrada ao artista era do casal.Zé Felipe e Virginia anunciaram o fim do casamento em maio de 2025 e mantêm contato por causa dos três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Desde a separação, os dois já falaram publicamente sobre a convivência e afirmaram que preservam uma relação de respeito.