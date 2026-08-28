Zé Felipe perde a paciência com fã durante show em BarretosReprodução / X

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Letícia Montrezor
Rio - Zé Felipe se irritou com uma provocação durante seu show na Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, na noite desta quinta-feira (27). O cantor percebeu que um fã na plateia exibia uma foto de Virginia Fonseca, sua ex-mulher, ao lado de Vini Jr., atual namorado da influenciadora, e reagiu com xingamentos.

"Você, meu brother, que está mostrando a foto, vai tomar no c*. Vai se f*der", disparou o sertanejo. A resposta provocou gritos do público e repercutiu nas redes sociais. Alguns internautas não entenderam de imediato o motivo da reação, mas pessoas que acompanharam a apresentação afirmaram que a imagem mostrada ao artista era do casal.

Zé Felipe e Virginia anunciaram o fim do casamento em maio de 2025 e mantêm contato por causa dos três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Desde a separação, os dois já falaram publicamente sobre a convivência e afirmaram que preservam uma relação de respeito.