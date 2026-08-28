'Quem Ama Cuida' faz referência a Avenida Brasil em briga de Adriana e Bruna, rivais - Reprodução / Globoplay

'Quem Ama Cuida' faz referência a Avenida Brasil em briga de Adriana e Bruna, rivaisReprodução / Globoplay

Publicado 28/08/2026 10:33 | Atualizado 28/08/2026 11:34

Rio - A briga entre Adriana (Letícia Colin) e Bruna (Fernanda Marques) no capítulo desta quinta-feira (27), em "Quem Ama Cuida" ganhou uma referência a "Avenida Brasil" (2012). Durante o confronto das rivais por Pedro (Chay Suede), uma fala de Bruna remeteu a Carminha, personagem de Adriana Esteves na trama de João Emanuel Carneiro.

"a coisa que eu mais prezo na minha vida é conselho de ex-presidiária"



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Na cena, Adriana vai até a casa de Bruna e exige que ela pare de procurar Pedro. A discussão cresce quando as duas passam a trocar provocações sobre a relação com o rapaz, a doença de Bruna e o passado da protagonista. "Agora eu vou te dar um conselho. A sua leucemia está em remissão. Então, minha filha, levanta as mãos pro céu e agradece. Muita gente não tem essa sorte. Toca a tua vida e para de usar a sua doença pra manipular os outros", dispara a fisioterapeuta.



Bruna responde com ironia e faz a referência à antiga novela. "A coisa que eu mais prezo na minha vida é conselho de ex-presidiária. Dri... obrigada, obrigada pelo toque, amiga", provoca. A fala remete a Carminha, vilã de "Avenida Brasil", que, na época, disse: "Obrigada pelo toque, Lucinda. A coisa que eu mais prezo na vida é conselho de mendig*". Na cena, Adriana vai até a casa de Bruna e exige que ela pare de procurar Pedro. A discussão cresce quando as duas passam a trocar provocações sobre a relação com o rapaz, a doença de Bruna e o passado da protagonista. "Agora eu vou te dar um conselho. A sua leucemia está em remissão. Então, minha filha, levanta as mãos pro céu e agradece. Muita gente não tem essa sorte. Toca a tua vida e para de usar a sua doença pra manipular os outros", dispara a fisioterapeuta.Bruna responde com ironia e faz a referência à antiga novela. "A coisa que eu mais prezo na minha vida é conselho de ex-presidiária. Dri... obrigada, obrigada pelo toque, amiga", provoca. A fala remete a Carminha, vilã de "Avenida Brasil", que, na época, disse: "Obrigada pelo toque, Lucinda. A coisa que eu mais prezo na vida é conselho de mendig*".

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A referência feita também foi percebida pelos espectadores nas redes sociais. "Carminha, corre aqui!", escreveu um seguidor. "Carminha, rainha", comentou outro.



A discussão continua quando Bruna desdenha da relação da rival com Pedro e menciona Arthur Brandão. "O Pedro daqui a pouco vai se tocar do que está vivendo com você. É fogo de palha. Isso se antes você mesma não trocar ele por outro velho milionário, igual você fez com o Arthur Brandão", afirma. A menção faz Adriana reagir imediatamente. "Lava a sua boca pra falar da minha relação com o Arthur!", rebate.



O embate entre as personagens ainda termina em confronto físico. Em meio à briga, Bruna chama Adriana de "assassina" e volta a mencionar o empresário morto. A rival, por sua vez, não recua. "Eu já enfrentei gente muito mais barra pesada que você, bebê. Então, cuidado comigo", avisa.



A discussão também expõe a disputa das duas por Pedro. Bruna, que ainda se refere a ele como marido, acusa Adriana de ter entrado no meio do relacionamento. "Por mais que você grite e esperneie, eu e o Pedro a gente se ama (...) Se eu fosse você, eu teria vergonha de destruir um casamento", afirma.



O confronto termina em agressões físicas e novas provocações. Bruna chama Adriana de "assassina" e volta a citar Arthur, enquanto a rival avisa: "Eu já enfrentei gente muito mais barra pesada que você, bebê. Então, cuidado comigo."



Bruna, porém, diz ter finalmente conhecido outro lado da rival. "Finalmente eu estou conhecendo a Adriana de verdade. (...) Sem máscara, sem a sua personagem de moça, de boazinha, de tadinha, que todo mundo tem que tomar conta, cuidar", provoca.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa