Lily Collins dá vida à protagonista Emily na série - Reprodução do Instagram / Netflix

Lily Collins dá vida à protagonista Emily na série Reprodução do Instagram / Netflix

Publicado 27/08/2026 11:36

Rio - As primeiras imagens oficiais da 6ª e última temporada da série "Emily em Paris" , protagonizada por Lily Collins, foram divulgadas pela Netflix, por meio do Instagram, nesta quarta-feira (26). A plataforma de streaming ainda anunciou que os episódios finais da produção serão disponibilizados no dia 24 de dezembro, véspera de Natal.

"Veja as primeiras imagens da 6ª e última temporada de 'Emily em Paris', que chega no dia 24 de dezembro", diz a legenda. Os fãs da série reagiram à publicação. "Ansiosa", afirmou uma internauta. "Não estou pronta pra me despedir dessa série", comentou outra. "Isso que é presente de Natal!", vibrou uma terceira pessoa.







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A última temporada mostrará uma aventura dos personagens pela Grécia e em Mônaco, além de explorar os conflitos pessoais e profissionais de Emily. Em junho deste ano, Ashley Park, que interpreta Mindy, mostrou registros dos bastidores das gravações. Nas imagens, ela aparecia se divertindo ao lado de outros nomes do elenco, como Lily, Lucien Laviscount, Lucas Bravo e Samuel Arnold.