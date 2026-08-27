Sonia Abrão diz que Anitta criou 'personagem' em reality da GloboReprodução / Rede TV / TV Globo
Anitta faz parte do time de mentores do reality musical, ao lado de Belo e Junior Lima. Durante a estreia, a artista chamou atenção pelos comentários diretos sobre os participantes, com avaliações que passaram pelos figurinos, direção musical e até pelo estilo dos microfones usados no palco.
Para Sonia, no entanto, a postura da cantora diante das câmeras não pareceu espontânea. A apresentadora comparou o comportamento de Anitta ao de Susana Vieira, conhecida pelas declarações que costumam repercutir na internet.
"Mas a Anitta ontem estava na estreia de Estrelas da Casa, na Rede Globo de Televisão. Ana Clara apresentando, no júri Belo, o Júnior Lima também e Anitta. E a Anitta, eu acho que ela ficou assistindo assim os 500 mil vídeos de Susaninha Vieira…", comentou Sonia.
Na sequência, a comunicadora resumiu sua avaliação sobre a participação da artista: "É um personagem".
Apesar da crítica, Sonia reconheceu que Anitta se tornou um dos principais destaques da estreia. Para ela, porém, os comentários da cantora ficaram mais concentrados na parte visual das apresentações do que na música.
"Ela realmente foi o destaque da noite, foi o destaque dessa estreia, não deu outra a não ser ela. Mas assim, em termos de opinião, ela ficou na parte visual, falando da roupa dos participantes…", afirmou.
Sonia também disse ter sentido falta de avaliações mais voltadas ao desempenho musical dos competidores e avaliou que a postura adotada por Anitta cumpriu o objetivo de provocar repercussão.
"Música mesmo, praticamente não teve análise musical por parte da Anitta. O que ela queria era causar e causou", declarou.
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