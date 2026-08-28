André (Henrique Barreira) e Dora (Mariana Ximenes) transam pela primeira vez - Reprodução de vídeo / TV Globo

André (Henrique Barreira) e Dora (Mariana Ximenes) transam pela primeira vezReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 28/08/2026 06:41 | Atualizado 28/08/2026 08:49

Rio - Depois de muita espera, André (Henrique Barreira) e Dora (Mariana Ximenes) transaram pela primeira vez em cena exibida na novela "Quem Ama Cuida", da TV Globo, nesta quinta-feira (27). A cena causou o maior furor entre os internautas, que elogiaram a química entre os personagens e o talento dos atores.

Na sequência, André se declara para Dora e diz que ela é "única". "Não teve um dia que eu acordei sem pensar em você. Você me fez sentir coisas que eu nem sabia que poderia sentir. Eu te amo, Dora". Os dois se beijam, mas, em seguida, a ex de Ademir (Dan Stulbach) recua e vai para o quarto. André decide ir atrás dela e o clima entre os personagens esquenta.

ELA COLOCANDO A MÚSICA

LOBA LOBA LOBA LOBA LOBA LOBA LOBA



PRIMEIRA VEZ ANDORA #QuemAmaCuida #TVGlobo pic.twitter.com/nJZYvCLvqk — TV Globo (@tvglobo) August 28, 2026

Dora sensualizou para o amado, dançou para ele, tirou a saia - ficando só de lingerie - e os dois tiveram uma noite quente. A trilha sonora que marcou o momento foi "I Say a Little Prayer", de Aretha Franklin.

TO HIPERVENTILANDOOOOOOOOOO

EU NÃO TAVA PREPARADA MEU DEUS



PRIMEIRA VEZ ANDORA #QuemAmaCuida #TVGlobo pic.twitter.com/VQVENTwplr — TV Globo (@tvglobo) August 28, 2026

Os internautas foram à loucura com a sequência. "Valeu muito a pena esperar! Que sequência espetacular, ainda mais sendo a primeira vez de Andora. Henrique Barreira e Mariana Ximenes simplesmente exalando química, sintonia e uma conexão de tirar o fôlego!", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Eles pegando fogo. Meu Deus", comentou outro.

"Ninguém este ano tem a química deles. Ninguém tem o desejo no olhar igual a eles. Ninguém tem o sexy appeal igual ao deles. Ninguém tem a primeira noite de amor igual a deles. Ninguém tem o beijo gostoso igual deles. Mariana Ximenes e Henrique Barreira simplesmente melhor casal do ano", opinou uma terceira pessoa.

O talento de Mariana e Henrique também foi destacado. "Henrique Barreira e Mariana Ximenes, todas as notas 10 do mundo pra vocês!! Que química, que entrega, cenas perfeitas, irretocáveis. 'Andora' é um verdadeiro presente pra quem ama um bom romance com tudo que temos direito", disse um usuário da rede social.

Outros comentários como "Sem reação com essa cena do André e Dora. Mariana Ximenes e Henrique Barreira estão de parabéns", "Mariana Ximenes e Henrique Barreira vocês são insanos! Química surreal, obrigada por nos servirem o maior casal da atualidade" e "Mariana Ximenes e Henrique Barreira gigantescos" também foram publicados.