Ex-genro de Ana Maria Braga desabafa após perder trabalho em padaria - Reprodução / Instagram

Ex-genro de Ana Maria Braga desabafa após perder trabalho em padariaReprodução / Instagram

Publicado 28/08/2026 08:58

Rio - Badarik González, ex-marido de Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga , usou as redes sociais para desabafar sobre os impactos que a separação teria causado em sua vida profissional. O colombiano afirmou que perdeu o trabalho em uma padaria de Botucatu, no interior de São Paulo, e atribuiu a situação ao julgamento que diz enfrentar desde que a ex pediu uma medida protetiva contra ele.

"Desculpa por este desabafo. Talvez você nem me veja em pessoa, e talvez por isso eu esteja respondendo desta forma. Eu estava trabalhando como autônomo, dando aulas, fazendo encomendas de doces e também como cozinheiro. Consegui um trabalho no bairro Demétria, mas, como muitas vezes acontece em uma sociedade que julga pelas aparências e tira conclusões sem perguntar diretamente ou investigar, as coisas acabaram se complicando. Os clientes diminuíram e, por diversos motivos, os donos foram obrigados a me dispensar", contou.

O assunto surgiu depois que uma seguidora perguntou se Badarik teria interesse em participar de "A Fazenda". Na resposta, ele disse que não pretende buscar espaço na televisão por causa da ligação com a família da ex-mulher.

"Não quero viver à sombra daqueles que se escondem atrás da intolerância, que culpam os outros pela própria incapacidade de perdoar ou de aceitar que, muitas vezes, a raiva está em quem a sente e não necessariamente naquele que supostamente a provocou. Desculpa novamente pelo desabafo. Mas respondo justamente àqueles que enxergam apenas aparências, B.O.s ou medidas, sem investigação, sem ouvir os envolvidos e sem provas claras", continuou.

Badarik também falou sobre a distância dos dois filhos e afirmou que está há mais de um mês sem contato com eles. "E, enquanto isso, já se passou mais um mês sem ter você por perto ou, pelo menos, sem receber uma ligação dos seus filhos. Eu não desejo essa dor a ninguém - seja mãe, pai, avó, tio ou qualquer pessoa que ame alguém. Dói. Mas seguiremos fortes. Nos últimos meses, tantas pessoas perderam tudo, e eu só posso agradecer a Deus por ainda ter saúde, fé e a oportunidade de seguir um dia de cada vez. Estou com saudade, mas também com esperança. Um dia vão saber a verdade".

Separação

Mariana Maffeis e Badarik González ficaram casados por cerca de seis anos e anunciaram o fim da relação em julho. A separação ganhou repercussão depois que veio a público o pedido de medida protetiva feito pela filha de Ana Maria Braga contra o ex-marido. Os detalhes do processo não foram divulgados. Segundo informações já tornadas públicas pelo ex-casal, o contato entre os dois ocorre por meio dos advogados.

Ao comentar o término nas redes sociais, Mariana afirmou que Badarik teria se acomodado "com as facilidades que encontrou" durante o casamento. "Parece que é um karma meu", declarou na ocasião.

Badarik também já havia se manifestado sobre o caso e contestado publicamente a situação. "Meus filhos têm direito a um pai. Medida protetiva é algo delicado. Por que não me investigam, então? Não escutaram minha versão", disse.