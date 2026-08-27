Aline Gotschalg sofreu acidente enquanto treinava na academia Reprodução/Instagram
Aline Gotschalg desabafa após sangramento no dedo: 'Dia de sorte'
Ex-BBB mostrou nas redes sociais que machucou a região após quebrar a unha no treino desta quinta-feira (27)
Aline Gotschalg desabafa após sangramento no dedo: 'Dia de sorte'
Ex-BBB mostrou nas redes sociais que machucou a região após quebrar a unha no treino desta quinta-feira (27)
Anitta anuncia tema dos ensaios de Carnaval para 2027
Cantora vai celebrar festas populares brasileiras na próxima temporada pré-carnavalesca
Marido de Isa Scherer faz pegadinha com nome do filho: 'Arrascaeta'
Rodrigo Calazans entregou documento falso à chef, que amamentava o bebê no hospital
Alice Wegmann celebra namoro com viagem romântica pela Itália
Atriz compartilhou registros ao lado de Luiz Guilherme Niemeyer durante estadia na Toscana
Amanda Kimberlly desembarca no Japão com a filha, Helena
Influenciadora mostrou detalhes do voo e da visita a um templo budista localizado em Tóquio
Fabiana Justus explica restrição a crianças em renovação de votos
Influenciadora festejou a união com Bruno D'Ancona em festa realizada na Bahia no fim de semana
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.