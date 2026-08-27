Aline Gotschalg sofreu acidente enquanto treinava na academia - Reprodução/Instagram

Aline Gotschalg sofreu acidente enquanto treinava na academia Reprodução/Instagram

Publicado 27/08/2026 19:03

Rio - Aline Gotschalg levou um susto ao quebrar a unha durante treino na academia e sofreu um sangramento no dedo. A ex-BBB mostrou o machucado na região em vídeo publicado no Instagram Stories e ironizou a situação.

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"Dia de sorte", debochou. Ela resumiu a atividade física praticada em meio ao perrengue: "Hoje foi na base do ódio mesmo pois hoje foi assim aqui."

Aline Gotschalg ganhou notoriedade ao integrar o elenco do reality show "BBB 15", da TV Globo. Durante o confinamento, ela conheceu o marido, Fernando Medeiros. Os dois se casaram em outubro de 2015 e são pais de Lucca, de 10 anos.