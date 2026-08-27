Fabiana Justus explicou ausência de crianças em renovação de votos - Reprodução/Instagram

Fabiana Justus explicou ausência de crianças em renovação de votos Reprodução/Instagram

Publicado 27/08/2026 16:09 | Atualizado 27/08/2026 16:19

Rio - Fabiana Justus esclareceu nesta quinta-feira (27) o motivo de não permitir a presença de crianças na renovação de votos com Bruno D'Ancona. A influenciadora contou que a informação constava no pré-convite enviado aos amigos e familiares.

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"Porque a festa teria que ter o dobro do tamanho se todos levassem os filhos… não conseguiríamos acomodar quase todos no hotel, enfim… nossos amigos agradeceram porque tiveram esse momentinho de casal também", explicou nos Stories.

A festa que celebrou os 15 anos da união de Fabiana Justus e Bruno D'Ancona aconteceu no fim de semana em Itacaré, no litoral sul da Bahia. A festa de renovação dos votos reuniu cerca de 300 convidados e um resort à beira-mar.

Fabiana e Bruno oficializaram a união em abril de 2011, em São Paulo, com uma festa para cerca de 900 pessoas. O casal está junto desde 2003.