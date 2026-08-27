Rafa Kalimann e Nattan com a filha Zuza - Reprodução/Instagram

Rafa Kalimann e Nattan com a filha Zuza Reprodução/Instagram

Publicado 27/08/2026 15:00

Rio - Rafa Kalimann abriu o álbum de fotos da primeira Festa do Peão de Barretos que curtiu após o nascimento da filha, Zuza, fruto do relacionamento com Nattan. Nesta quinta-feira (27), a influenciadora mostrou os bastidores do evento e de seu trabalho no programa "Circuito Sertanejo", exibido na TV Globo.

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"Você já foi pro Barretão? Dessas 15 vezes que fui, esse ano foi o mais especial pra mim. Ir com a minha família, aproveitar tudo com leveza, apresentando um programa tão importante como o 'Circuito Sertanejo' e podendo falar da nossa cultura pra todo Brasil, falar de como ela realmente é...", afirmou.

A influenciadora exaltou o evento e destacou que todos deveriam viver essa experiência. "Uma cultura que na sua maioria é acolhedora e respeitosa, cheia de amor e tradição e que orgulha tanto que a carrega de verdade. Espero que todos tenham a oportunidade de conhecer o que é a Festa do Peão de Barretos", concluiu.