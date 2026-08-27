José Gil junto da família - Reprodução/Instagram

José Gil junto da famíliaReprodução/Instagram

Publicado 27/08/2026 14:04

Rio – Filho mais novo de Gilberto e Flora Gil, José Gil celebrou o aniversário de 35 anos, nesta quinta-feira (27), e recebeu uma homenagem do perfil oficial do pai nas redes sociais. Na publicação, o artista aparece em registros ao lado da família, inclusive com a irmã mais velha, Preta Gil, que faleceu no último ano.

Na legenda, foi escrita uma mensagem de carinho para o aniversário de José: "Dia do filho caçula de Gil e Flora, o pai das gêmeas da Família Gil, nosso baterista, virginiano, flamenguista, 1/3 dos Gilsons, produtor de mão cheia e muito mais! Viva, José, alegria, saúde e axé nesse novo ciclo".



Entre os comentários, seguidores desejaram felicidades para o artista. “Saúde e bênçãos! Felicidades!”, escreveu uma internauta. Outro afirmou: "Família linda! Parabéns ao caçula, felicidades, saúde e muito anos de vida!"



José Gil atua como baterista do pai, e faz parte do trio Gilsons, com João e Francisco Gil. Ele é casado com Mariá Pinkusfeld, de 41, e é pai de Pina e Roma, de 4.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa