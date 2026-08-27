Anitta anuncia tema dos ensaios de Carnaval para 2027 - Reprodução Instagram

Anitta anuncia tema dos ensaios de Carnaval para 2027Reprodução Instagram

Publicado 27/08/2026 18:59

Rio - Anitta já definiu o conceito que vai levar aos palcos durante a temporada de Carnaval de 2027. A cantora anunciou nesta quinta-feira (27) que os próximos Ensaios da Anitta terão como tema "É Festa no Brasil!", inspirado nas diferentes celebrações e manifestações culturais do país.

As datas e cidades que receberão os shows ainda não foram divulgadas. A pré-venda dos ingressos, exclusiva para clientes com cartão Mercado Pago, começa na próxima terça-feira (1º), ao meio-dia. As vendas para o público geral serão abertas na quarta-feira (2).



Segundo Anitta, a escolha do tema surgiu da diversidade cultural brasileira. "O nosso país é enorme, diverso e complexo. E, claro, tudo isso se reflete também nas nossas festas. Cada região tem seu jeito, sua cultura, sua forma linda e única de unir gente", afirmou.



A proposta também estará presente na identidade visual da temporada e nos figurinos usados pela cantora durante as apresentações. O tradicional palco 360º será mantido, aproximando Anitta do público em diferentes pontos da estrutura.



Os shows também devem contar com participações especiais de outros artistas, seguindo a tradição dos Ensaios da Anitta de receber convidados surpresa durante a temporada. Veja: