Anitta anuncia tema dos ensaios de Carnaval para 2027Reprodução Instagram
Segundo Anitta, a escolha do tema surgiu da diversidade cultural brasileira. "O nosso país é enorme, diverso e complexo. E, claro, tudo isso se reflete também nas nossas festas. Cada região tem seu jeito, sua cultura, sua forma linda e única de unir gente", afirmou.
A proposta também estará presente na identidade visual da temporada e nos figurinos usados pela cantora durante as apresentações. O tradicional palco 360º será mantido, aproximando Anitta do público em diferentes pontos da estrutura.
Os shows também devem contar com participações especiais de outros artistas, seguindo a tradição dos Ensaios da Anitta de receber convidados surpresa durante a temporada. Veja:
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