Alice Wegmann celebra namoro com viagem romântica pela ItáliaReprodução Instagram
Entre os momentos mostrados por Alice estão passeios pela região, experiências gastronômicas e partidas de tênis. A atriz também publicou uma foto do namorado durante uma partida e resumiu a celebração na legenda: "Um ano".
Luiz Guilherme, por sua vez, compartilhou um vídeo de Alice e fez uma pequena correção na contagem do relacionamento. "Um ano (e meio) com meu amorzinho", escreveu.
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