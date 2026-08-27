Alice Wegmann celebra namoro com viagem romântica pela ItáliaReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Alice Wegmann escolheu um cenário especial para comemorar mais um capítulo da vida a dois. A atriz, que mantém um relacionamento com o empresário e produtor cultural Luiz Guilherme Niemeyer, compartilhou nesta quinta-feira (27) registros da viagem do casal pela Toscana, na Itália.
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Alice Wegmann celebra namoro com viagem romântica pela Itália - Reprodução Instagram
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Entre os momentos mostrados por Alice estão passeios pela região, experiências gastronômicas e partidas de tênis. A atriz também publicou uma foto do namorado durante uma partida e resumiu a celebração na legenda: "Um ano".

Luiz Guilherme, por sua vez, compartilhou um vídeo de Alice e fez uma pequena correção na contagem do relacionamento. "Um ano (e meio) com meu amorzinho", escreveu.