Amanda Kimberlly viajou para Tóquio com a filha, Helena - Reprodução/Instagram

Amanda Kimberlly viajou para Tóquio com a filha, Helena Reprodução/Instagram

Publicado 27/08/2026 17:13

Rio - Amanda Kimberlly encarou uma viagem de 27 horas para chegar ao Japão com a filha, Helena, fruto do breve envolvimento com Neymar Jr. A influenciadora compartilhou nesta quinta-feira (27) fotos da chegada a Tóquio e comentou sobre a diferença no horário em relação ao Brasil.

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"O fuso horário deixa a gente todo birulei, sem entender se é noite ou dia... Talvez eu poste um pouco fora de ordem nos primeiros dias. Meu tico e teco estão malucos. Já dona Helena está superadaptada e se divertindo muito", relatou nos Stories.

A influenciadora mostrou a visita ao Senso-ji, o templo budista mais antigo da capital japonesa. "Segundo a tradição, sua história começou em 628, quando uma estátua de Kannon foi encontrada no rio Sumida. Antes de entrar, fizemos o ritual de purificação com a fumaça do incenso. A tradição diz que ela traz proteção, boas energias e saúde", contou.

Após a passagem pela capital japonesa, Amanda Kimberlly e Helena irão embarcar para a Coreia do Sul. A viagem surgiu do interesse da menina por elementos da cultura pop oriental, entre eles o grupo de K-Pop BTS e os personagens de Pokémon.