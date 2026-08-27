Marido de Isa Scherer faz pegadinha com nome do filho: 'Arrascaeta' - Reprodução Instagram

Marido de Isa Scherer faz pegadinha com nome do filho: 'Arrascaeta'Reprodução Instagram

Publicado 27/08/2026 18:01

Rio - Isabella Scherer, de 30 anos, mal havia dado à luz Tom, seu terceiro filho, quando foi surpreendida por uma brincadeira do marido. Rodrigo Calazans, de 41, inventou que o bebê teria recebido uma homenagem ao jogador do Flamengo Giorgian de Arrascaeta.

Vestindo a camisa do clube, o ator e modelo entregou a Isa uma cópia falsa da certidão de nascimento, na qual o nome do recém-nascido aparecia como "Tom Arrascaeta". A chef estava amamentando o filho no hospital quando recebeu o documento.

A princípio, Isa caiu na risada, mas logo desconfiou da história. "Ô pequeno, você fez em uma gráfica, né?", perguntou. Rodrigo respondeu que não, tentando segurar o riso.



Depois de descobrir a pegadinha, Isabella resolveu levar a brincadeira adiante e compartilhou a suposta certidão com pessoas próximas. Vanessa Medeiros, mãe da chef, acreditou na história por alguns instantes. "Não! É mentira isso, né? É brincadeira. Não acredito, não. Filha, você aceitou isso?", reagiu em um áudio, aos risos.



A atriz Gabriela Medvedovsky também caiu na história. "Ele vai mudar? Eu não tô acreditando que ele fez isso. Você tem que ser honesta com ele, falar: 'Cara, eu tô aqui recém-parida e você vai e me mete uma dessa'", brincou.



Após a repercussão, Isa precisou explicar aos seguidores que tudo não passava de uma trolagem. "Gente, pelo amor de Deus, não é o CPF dele. Achei que tinha ficado claro que foi uma trolagem dele comigo (e com todos)", esclareceu.



João Guilherme também entrou na brincadeira e aproveitou para elogiar a família. "Com esses três sobrenomes, o menino com certeza vai ter: muito controle de bola, habilidades na cozinha e muito carisma. Uma máquina", comentou. Veja: