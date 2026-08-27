Marido de Isa Scherer faz pegadinha com nome do filho: 'Arrascaeta'Reprodução Instagram
Depois de descobrir a pegadinha, Isabella resolveu levar a brincadeira adiante e compartilhou a suposta certidão com pessoas próximas. Vanessa Medeiros, mãe da chef, acreditou na história por alguns instantes. "Não! É mentira isso, né? É brincadeira. Não acredito, não. Filha, você aceitou isso?", reagiu em um áudio, aos risos.
A atriz Gabriela Medvedovsky também caiu na história. "Ele vai mudar? Eu não tô acreditando que ele fez isso. Você tem que ser honesta com ele, falar: 'Cara, eu tô aqui recém-parida e você vai e me mete uma dessa'", brincou.
Após a repercussão, Isa precisou explicar aos seguidores que tudo não passava de uma trolagem. "Gente, pelo amor de Deus, não é o CPF dele. Achei que tinha ficado claro que foi uma trolagem dele comigo (e com todos)", esclareceu.
João Guilherme também entrou na brincadeira e aproveitou para elogiar a família. "Com esses três sobrenomes, o menino com certeza vai ter: muito controle de bola, habilidades na cozinha e muito carisma. Uma máquina", comentou. Veja:
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