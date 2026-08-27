Sheron Menezzes e Lucy Ramos surgiram em cliques ao lado de Juliana Alves - Reprodução/Instagram

Sheron Menezzes e Lucy Ramos surgiram em cliques ao lado de Juliana Alves Reprodução/Instagram

Publicado 27/08/2026 20:32 | Atualizado 27/08/2026 20:33

Rio - Juliana Alves compartilhou uma série de fotos do encontro com Sheron Menezzes e Lucy Ramos nesta quinta-feira (27). A reunião também contou com a presença dos maridos das atrizes, que são amigas de longa data.

fotogaleria

"Sabe aqueles encontros que aquecem o coração? Muito bom ver e abraçar esses amores que me enchem de orgulho dentro e fora das telas. São muitos anos de história, um presente muito precioso e a certeza de muitas histórias lindas ainda pela frente!", escreveu na legenda.

Os internautas aproveitaram o momento e pediram a participação de Juliana Alves em "Por Você", novela das 19h da TV Globo. O folhetim é protagonizado por Sheron Menezzes na pele da obstetra Bela. A personagem decide cuidar dos quatro filhos de Juli, vivida por Lucy Ramos, após a morte da amiga em um acidente de carro.

"Só faltou você na novela, Juju", comentou um perfil. "Eu queria uma novela de vocês três como irmãs", disse outro. "Esses dias estava falando que só falta você nessa novela. O autor tem que inventar um personagem pra você... uma prima, um irmã sumida, uma advogada... A Bela vai precisar de uma advogada, pode ser uma juíza da vara da infância e adolescência", opinou um terceiro.