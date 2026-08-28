Regina Duarte é prestigiada pela neta em estreia com Gabriela Duarte





A neta Manuela Goldflus, de 20 anos, prestigiou a dupla e posou com a mãe ao fim da peça. Leda Nagle, Sônia de Paula, Narjara Turetta e Sonia Abrão também estiveram na plateia para acompanhar a estreia.



Manuela é filha de Gabriela com o fotógrafo Jairo Goldflus, com quem a atriz também teve Frederico, de 14 anos. Atualmente, Jairo namora Fabi Bang, atriz conhecida por musicais como "Wicked".

Rio - Regina Duarte , de 79 anos, estreou nesta quinta-feira (27) o espetáculo "A Filha da...", no Teatro BDO Jaraguá, em São Paulo. A atriz divide o palco com a filha, Gabriela Duarte, de 52, e recebeu o carinho de familiares, amigos e colegas na primeira apresentação.A neta Manuela Goldflus, de 20 anos, prestigiou a dupla e posou com a mãe ao fim da peça. Leda Nagle, Sônia de Paula, Narjara Turetta e Sonia Abrão também estiveram na plateia para acompanhar a estreia.Manuela é filha de Gabriela com o fotógrafo Jairo Goldflus, com quem a atriz também teve Frederico, de 14 anos. Atualmente, Jairo namora Fabi Bang, atriz conhecida por musicais como "Wicked".

"A Filha da..." marca um novo encontro profissional entre Regina e Gabriela, que já contracenaram na televisão em produções como "Top Model" (1989), "Por Amor" (1997), "Chiquinha Gonzaga" (1999) e "A Lei do Amor" (2016).



A comédia nonsense se passa nos anos 1990 e acompanha uma mulher obcecada pela princesa Diana. Ao encontrar uma foto do então príncipe Charles em um jornal, ela se revolta com a infidelidade dele e dispara contra a imagem. O tiro, porém, atinge o próprio marido, que segurava a publicação. A partir daí, a personagem conta apenas com a ajuda da mãe, uma funcionária pública, para tentar se livrar do crime e colocar em prática um plano cheio de situações absurdas.



Polêmica







e demonstrou incômodo com a condução da entrevista. A atriz avaliou que houve insistência excessiva em assuntos políticos em uma conversa que também tinha como pauta o reencontro profissional com a mãe. Ela classificou a abordagem como "deselegante", criticou a busca por declarações capazes de gerar repercussão e afirmou que questionar a imprensa também faz parte do debate público.



A discussão ainda ganhou um novo capítulo após a atriz A estreia acontece dias depois de Regina e Gabriela virarem assunto por causa de uma entrevista conjunta, na qual questões sobre política e sobre a passagem da veterana pela Secretaria Especial da Cultura, durante o governo de Jair Bolsonaro, ganharam espaço. As atrizes também negaram que tenham rompido a relação durante aquele período e afirmaram que nunca deixaram de se falar por divergências políticas. Gabriela se pronunciou nas redes sociais após a repercussão e demonstrou incômodo com a condução da entrevista. A atriz avaliou que houve insistência excessiva em assuntos políticos em uma conversa que também tinha como pauta o reencontro profissional com a mãe. Ela classificou a abordagem como "deselegante", criticou a busca por declarações capazes de gerar repercussão e afirmou que questionar a imprensa também faz parte do debate público.A discussão ainda ganhou um novo capítulo após a atriz Mika Lins fazer críticas públicas relacionadas à entrevista . Gabriela rebateu os comentários de forma irônica nas redes sociais e escreveu: "Adoro o hiperfoco, Mika, linda". As duas trocaram novas provocações sobre o episódio.

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