Luana Piovani e Ana Paula se encontramReprodução de vídeo / Instagram
Luana, então, aproveitou o momento para elogiar Ana. "Gatona, parabéns, tá? Pela sua batalha, pelas nossas lutas... A gente fala muito as mesmas coisas, graças a Deus. Duas bravas. A gente não anda só e está com o corpo fechado. Mundo, cuidado. Agora que a gente se juntou", brincou a apresentadora.
Os internautas reagiram ao encontro das duas. "O encontro mais aguardado do ano! Ana e Luana, gente… esses dois furacões juntos! Muito especiais! Já queremos, na nossa mesa, um conteúdo com essa dupla! Queremos história, caos, risadas e tudo que vier!", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "O encontro das loiras mais insanas desse Brasil: Luana Piovani e Ana Paula juntas", postou outro. "Mundo se prepare que Luana Piovani e Ana Paula Renault se juntaram", comentou uma terceira pessoa.
Luana Piovani e Ana Paula Renault juntas! Amo e não é pouco!— Dan Pimpão (@DanPimpao) August 27, 2026
Amanhã será o evento do aniversário de 50 anos de Luana. Ela convidou Ana Paula pra festa, mas como Ana não poderá comparecer por motivos profissionais, foi hoje encontrar Luana e parabenizá-la pessoalmente. pic.twitter.com/Gtwe94TJNL