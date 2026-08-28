Luana Piovani e Ana Paula se encontram - Reprodução de vídeo / Instagram

Luana Piovani e Ana Paula se encontramReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 28/08/2026 07:34

"Seguimos as celebrações maravilhosas e eu não vou me diminuir da minha alegria de vida. Os amigos estão vindo e tal, é muita alegria. Tem gente vindo de vários lugares do mundo, daqui do Brasil, de vários lugares. Mas tem umas coisas assim que são mais especiais do que as que já são incrivelmente especiais. E principalmente quando a gente já tem uma identificação ou fica logo louca pela pessoa, sem conhecer", disse Luana.

Luana Piovani e Ana Paula Renault juntas! Amo e não é pouco!



Amanhã será o evento do aniversário de 50 anos de Luana. Ela convidou Ana Paula pra festa, mas como Ana não poderá comparecer por motivos profissionais, foi hoje encontrar Luana e parabenizá-la pessoalmente. pic.twitter.com/Gtwe94TJNL — Dan Pimpão (@DanPimpao) August 27, 2026

Logo depois, ela mostrou que estava com Ana Paula Renault. "Olha elas", reagiu a jornalista. "Ela veio hoje para me ver, porque amanhã ela tem compromisso profissional... Ela não deixou de vir para me dar esse acalanto e para que a gente finalmente juntasse as duas", contou a atriz.Luana, então, aproveitou o momento para elogiar Ana. "Gatona, parabéns, tá? Pela sua batalha, pelas nossas lutas... A gente fala muito as mesmas coisas, graças a Deus. Duas bravas. A gente não anda só e está com o corpo fechado. Mundo, cuidado. Agora que a gente se juntou", brincou a apresentadora.Os internautas reagiram ao encontro das duas. "O encontro mais aguardado do ano! Ana e Luana, gente… esses dois furacões juntos! Muito especiais! Já queremos, na nossa mesa, um conteúdo com essa dupla! Queremos história, caos, risadas e tudo que vier!", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "O encontro das loiras mais insanas desse Brasil: Luana Piovani e Ana Paula juntas", postou outro. "Mundo se prepare que Luana Piovani e Ana Paula Renault se juntaram", comentou uma terceira pessoa.