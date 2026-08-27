Lívia Andrade celebra quatro anos no 'Domingão' - Reprodução Instagram

Lívia Andrade celebra quatro anos no 'Domingão'Reprodução Instagram

Publicado 27/08/2026 21:29

Rio - Lívia Andrade , de 43 anos, comemorou nesta quinta-feira (27) quatro anos desde que passou a integrar o Domingão com Huck. Para marcar a data, a apresentadora publicou uma reflexão nas redes sociais sobre a mudança para o Rio de Janeiro e a transformação vivida desde então.

"Hoje faz 4 anos que cheguei nesse RJ pra fazer parte de algo que nunca ousei sonhar por achar inatingível", escreveu.



Lívia contou que chegou ao novo trabalho cercada por mecanismos de defesa, mas encontrou um ambiente diferente do que imaginava. "Aquela passagem não me levou ao campo de batalha, as bombas explodiam afeto, respeito e gentileza", afirmou.



Ela também atribuiu à experiência parte das mudanças pessoais que viveu nos últimos anos. "Hoje sou mais humana, sensível e, se estou no melhor momento da minha vida, é graças a essa porta que se abriu inesperadamente", declarou.



A apresentadora ainda agradeceu aos colegas e a Luciano Huck. "Sou muito feliz com vocês! Agosto sempre será especial para mim", completou.



Homenagem durante gravação



A celebração ganhou um momento especial durante a gravação do programa. Um fã que estava na plateia preparou uma surpresa para Lívia e entregou a ela um quadro de vidro com fotografias de momentos vividos no Domingão e registros de sua vida pessoal.



Antes de chegar à Globo, Lívia construiu uma longa trajetória no SBT. Ela integrou por 12 anos o elenco do Jogo dos Pontinhos, do Programa Silvio Santos, e também comandou o Fofocalizando. Na teledramaturgia, participou do remake de Carrossel, em 2012.