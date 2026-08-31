Tadeu Schmidt desabafou sobre vício em celular Reprodução/Instagram
Tadeu Schmidt desabafa sobre vício em celular: 'Faz mal'
Apresentador contou sua experiência desconectado em meio às férias do 'Big Brother Brasil'
Pedro Scooby confirma separação de Cintia Dicker após sete anos juntos
Surfista diz que término aconteceu há dois meses e nega rumores de traição
Gaby Amarantos curte dia de sol e brinca ao se despedir de agosto
Cantora compartilhou cliques do momento de descanso e ganhou elogios dos fãs
Zé Felipe mostra registros da passagem pela Festa de Barretos
Cantor apresentou o projeto 'Uma Por Ano' no camping do evento de música sertaneja
Letícia Spiller mostra treino aos 53 anos: 'Não deixe de fazer'
Atriz compartilhou exercícios para braços e pernas e falou sobre manter a frequência
Tadeu Schmidt desabafa sobre vício em celular: 'Faz mal'
Apresentador contou sua experiência desconectado em meio às férias do 'Big Brother Brasil'
Poliana Rocha rebate crítica à fazenda de Leonardo em Tocantins
Influenciadora rebateu internauta que detonou a fachada da propriedade, afirmando que o local deveria ser 'mais chique'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.