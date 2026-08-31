Tadeu Schmidt desabafou sobre vício em celular - Reprodução/Instagram

Tadeu Schmidt desabafou sobre vício em celular Reprodução/Instagram

Publicado 31/08/2026 19:55

Rio - Tadeu Schmidt compartilhou um vídeo nesta segunda-feira (31) e desabafou sobre o vício em celular. O apresentador admitiu que o uso excessivo fez com que ele se sentisse "como um zumbi" em alguns momentos e fez um apelo para que os seguidores reduzam o tempo com o aparelho.

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"Tô aqui pra reconhecer que eu sou viciado, e eu imagino que você também seja. Viciado em celular! E eu queria te convidar pra superar esse vício junto comigo. Não é que celular seja uma coisa ruim, pelo contrário, celular é maravilhoso! Essa ferramenta aqui é incrível, mas a maneira como a gente tá usando é muito equivocada", declarou.

O apresentador ressaltou como as pessoas acabam se perdendo em meio a tantos conteúdos. "Se você tem uma profissão que exige que você fique verificando o celular o tempo inteiro, paciência, tem que usar. Eu mesmo, durante o 'BBB', fico ligado no celular 24 horas por dia. [...] Essa ficha caiu para mim nas férias, logo depois do 'BBB'. Eu fiz questão de me desconectar e foi bom demais".

Tadeu Schmidt sugeriu um novo olhar para a maneira que o aparelho de celular tem sido usado. "E agora eu quero levar isso para minha vida, porque essa ferramenta, esse troço aqui, é sensacional. Mas do jeito que a gente está utilizando, é horrível, faz mal pra gente. Bora superar esse vício?", finalizou.